Santiago Del Moro dio información exclusiva sobre la vuelta de Claudia Villafañe tras la muerte de Diego Maradona.

Desde la semana que viene, "MasterChef Celebrity" emitirá los capítulos con la ansiada vuelta de Claudia Villafañe tras la muerte de Diego Armando Maradona. Expectante de lo que vendrá, Santiago del Moro reveló algunos detalles de lo que sucedió en la gala. "Le hizo un homenaje a 'El 10' y le dedicó un plato", afirmó.

Contento por hacer televisión en un año de recesión laboral producto de la pandemia, el conductor de Telefe dialogó con "Intrusos" sobre el fenómeno "MasterChef Celebrity" y el tan esperado regreso de Villafañe. "Claudia faltó a dos grabaciones y fue muy emotiva su vuelta, ya la van a ver. No se habló mucho del tema cuando ella regresó, se respetaron sus tiempos", arrancó Del Moro.

"En un momento no sabíamos si iba a volver o no y finalmente ella decidió con los días. Agarró el teléfono y dijo: 'vuelvo'", agregó, en conversación con Jorge Rial y su equipo de panelistas. Confirmando que a Villafañe le hizo "muy bien" volver al programa, Del Moro opinó sobre lo positivo que fue para su imagen estar en el reality: "Le jugó a favor mostrarse en el programa porque mucha gente la conoció realmente. Sobre todo, los que no tenían chance o posibilidad alguna de conocerla".

Sembrando intriga y contribuyendo a la expectativa por el programa que se viene, anticipó algunos detalles de lo que recién se verá a partir del próximo lunes: "La van a ver hablando de Diego y en una de las emisiones ella también le va a dedicar un plato, algo que nunca había hecho".

Semanas atrás, Analía Franchín había revelado cómo había sido el reencuentro de Claudia con sus compañeros. "La realidad es que hay muy buena onda. Cuando entró al camarín, se puso a llorar. Pero yo la veo con una energía muy positiva y con ganas de participar. Más allá de que estamos compitiendo se armó un grupo relindo", expresó Franchín, en diálogo con Catalina Dlugi ("Agarrate Catalina", La Once Diez).