MasterChef Celebrity: qué pasó ayer jueves 22 de enero y quiénes recibieron el delantal gris

Una nueva gala de MasterChef Celebrity se vivió este jueves 22 de enero, ya con la competencia nuevamente en su formato habitual tras el repechaje. La noche estuvo marcada por un desafío particular, devoluciones cargadas de humor por parte del jurado y decisiones clave que empezaron a perfilar quiénes llegan con ventaja y quiénes quedan en zona de riesgo dentro del reality culinario de Telefe.

En esta oportunidad, los participantes tuvieron que preparar un plato típico de Escocia, una consigna que sorprendió a varios y puso a prueba tanto la técnica como la creatividad. Entre bromas y comentarios filosos, Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular probaron cada elaboración y definieron quiénes merecían subir al balcón y quién debía cargar con el peor resultado de la jornada.

¿Quién fue la mejor cocinera de la noche?

Luego de evaluar los siete platos presentados, el jurado determinó que Sofía “La Reini” Gonet fue la gran figura de la noche y se quedó con la medalla de oro, destacándose por su interpretación del desafío y su ejecución. En tanto, Susana Roccasalvo logró una sólida performance que le permitió obtener la medalla de plata y asegurarse un lugar entre las mejores del día.

La contracara de la jornada fue Maxi López, quien no logró convencer al jurado con su plato y fue señalado como el peor de la noche. Como consecuencia directa, recibió el delantal negro y quedó automáticamente enviado a la próxima gala de eliminación, sumando presión a su regreso reciente al certamen.

¿Quiénes recibieron el delantal gris?

Mientras tanto, varios participantes quedaron en una zona intermedia y recibieron el delantal gris, lo que los obliga a seguir compitiendo para evitar la eliminación. Entre ellos se encuentran Miguel Ángel Rodríguez, Rusherking, Ian Lucas, Esther Goris, Evangelina Anderson, Marixa Balli y Chino Leunis. De ese grupo, solo uno logrará salvarse antes de la gala decisiva, mientras que el resto acompañará a Maxi López en una instancia clave del programa.

Así, MasterChef Celebrity volvió a combinar cocina, competencia y emociones personales en una gala que dejó definiciones importantes y anticipa una eliminación cargada de tensión en los próximos días.