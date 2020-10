Con emoción, El Polaco contó por qué presentó un arroz con pollo al jurado.

La primera gala de MasterChef Celebrity estuvo cargada de emociones y los primeros concursanrtes tuvieron que conquistar al exigente jurado con una entrada, un plato principal o un postre. Y el menú elegido por El Polaco causó una sorpresa inesperada: emocionó a Germán Martitegui, el chef más exigente y severo de la competencia. "A veces la comida es más que lo que está en el plato", reflexionó el dueño del restaurante Tegui, emocionado.

En la primera ronda del reality de Telefe debieron competir los equipos integrados por: Fede Bal, Boy Olmi, Sofi Pachano y el "Mono" de Kapanga, de un lado, y Claudia Villafañe, Belu Lucius, Ignacio Sureda y El Polaco, quien hizo un arroz con pollo, del otro. "Es el menú preferido de mis hijas", afirmó el cantante de cumbia ante las cámaras. Y, por lo visto, esa explicación logró emocionar al Martitegui, el más exigente del trío de jurados.

"Hiciste un plato honesto, digno, que está en el Olimpo de alguno de los mejores que probamos hoy", aseguró Donato de Santis, arrancando con las devoluciones. No obstante, el punto de climax lo protagonizó Germán. "A mí a veces me emocionan cosas de la comida que no tienen que ver con la comida en sí", explicó.

Y agregó: "Tenía una opinión de tu plato cuando lo vi y después tu actitud cuando lo contás y decís que se lo hacés a tu familia… A veces la comida es más de lo que está en el plato y eso me emocionó mucho. Ahí cambia también la percepción que tengo de lo que hiciste".

Contento con la devolución, El Polaco expresó en las cámaras de MasterChef: "Logré emocionar a uno de los jurados así que me voy contento". La buena recepción de su comida familiar no alcanzó para vencer al equipo contrario, el azul, y el cumbiero deberá regresar el jueves para competir en la gala de eliminación.