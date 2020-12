La peor noche de Vicky y la sentencia fulminante de Germán.

Germán Martitegui es el jurado más exigente de "MasterChef Celebrity", motivo por el que algunos famosos le tienen bronca por sus picantes devoluciones. Pero con Vicky Xipolitakis el trato parecía bastante distinto hasta la última gala, en donde el chef estalló con la mediática por su manera de cortar alimentos. "¡Esto es un asesinato de vegetales!", sentenció, incomodando a la famosa.

En el comienzo del desafío los participantes recibieron una caja misteriosa con vegetales "baby" y la consigna de preparar platos "agradables a la vista". “¡Cocineros! Les dijimos varias veces que lo que tienen ahí son joyas. Hay productores que trabajan de sol a sol para producir lo que tienen ahí ahora. Trátenlo con delicadeza y presenten algo que valga la pena”, anunció Martitegui.

“Estás rallando zanahorias baby, ¡es un crimen lo que estás haciendo!”, arremetió el cocinero, al ver que Vicky Xipolitakis cocinaba mientras él hablaba. Incómoda por el error garrafal "la griega" pidió socorro a Damián Betular.

Implacable, Germán Martitegui se metió en el medio y disparó: “No, Damián no va a venir a defenderte. ¿Qué estás haciendo? Esto es una joya de la naturaleza, ¿para qué rallarlo y romperla?”.

“¡Nada de ensalada! Te dijimos ‘tratala como una joya’ ¡Eso no es amor! ¡Yo veo un asesinato de vegetales ahí!”, cerró, furioso y descontento con el resultado del plato. En general, el desempeño de los famosos no fue el mejor y la mediática no fue la única en pasar una mala noche.

"Me tocan profundamente", las palabras que hicieron llorar a Claudia Villafañe en MasterChef Celebrity

Claudia Villafañe no pudo ocultar su emoción y rompió en llanto durante la emisión del pasado lunes de MasterChef Celebrity Argentina. La participante se conmovió por las palabras que le dedicó Florencia Peña, invitada especial al reality. La empresaria tenía que preparar 12 mini empanadas de humitas y una salsa para acompañarlas, pero la prueba se le complicó de más y no logró presentar el plato completo.

Aunque logró un buen sabor, Villafañe no cumplió con la consigna y esa frustración se le notó durante parte del programa. Al probar su preparación, Peña le dedicó un profundo reconocimiento. “Me encantan las empanadas, y fritas. Y me encanta verte acá, en este reality. Y me encanta que la gente te pueda conocer a vos”, dijo antes de degustar la comida, y Claudia respondió: “A mí también me gusta, porque ven a otra Claudia, que es la real”.