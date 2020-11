Competitivo: el exfutbolista no ocultó su rabia ante los festejos de la periodista.

La gala del martes en "MasterChef Celebrity" estuvo marcada por los sabores y las especias de Medio Oriente. Los famosos tuvieron que cocinar platos famosos de la región, enfrentados por parejas. Al exfutbolista "Turco" García le tocó enfrentarse a Analía Franchín, no pudo ganarle y subir al balcón para cocinar con los mejores de la semana. Sin filtro, no ocultó su calentura contra la periodista.

Boy Olmi, ganador de la medalla de plata de la semana pasada, fue el encargado de conformar las parejas que se enfrentarían en la prueba de delicias típicas de Medio Oriente. Con las duplas armadas, el "Turco" y Franchín debieron elaborar kebab con ensalada Belén, receta que ninguno de los dos había probado jamás.

Frente al desafío, ambas figuras se concentraron para conquistar el paladar del jurado sabiendo que uno ganaría el delantal gris, un pasaje directo a la gala en donde los peores de la semana compiten para no entrar en la noche de eliminación. Aunque los jueces valoraron el esfuerzo de ambos platos, premió a Analía Franchín con el beneficio de subir al balcón.

Los gritos de alegría de Franchín despertaron la ira del "Turco", quien no disimuló su cara de disgusto. "Festejó como en una cancha de fútbol", arremetió García visiblemente enojado por la reacción exagerada de la mediática. Intentado aliviar su contundente declaración, expresó malhumorado: "Cada uno festeja como quiere, no voy a entrar en una polémica por si me saluda o no".

Mientras Belu Lucius, Boy Olmi y Analía Franchín se convirtieron en los mejores de la gala, el "Turco" García, El Polaco y Vicky Xipolitakis fueron enviados directo al jueves, para tratar de esquivar el delantal negro.