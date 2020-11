No pudo con "MasterChef": Lanata le dice chau a "Periodismo para todos".

Con números de rating considerablemente bajos, Jorge Lanata despedirá su ciclo "Periodismo para todos" el domingo 29 de noviembre. El éxito de "MasterChef Celebrity" hizo que el periodista macrista pasara sin penas ni gloria por la pantalla de El Trece y no superará los 10 puntos promedio de rating.

La noticia sobre el final de temporada de "PPT BOX" fue anunciada por el propio Lanata en el ciclo "Verdad/ Consecuencia" (TN). "El domingo que viene termina el ciclo de este año", había anticipado el conductor el domingo pasado. Además, había aclarado que volvería en mayo de 2021 para una nueva temporada.

Si bien el ciclo arrancó en junio por la pantalla de El Trece tuvo un promedio regular, siendo una de las temporadas más cortas de la historia del programa. El auge de los realities gastronómicos derribaron a Lanata, que ya había tenido un arranque complejo con la segunda temporada de "Bake Off", que terminó por fracasar con el boom de "MasterChef Celebrity".

"PPT BOX" tuvo un año regular en cuanto a rating e impacto mediático.Promedió los 10 puntos y perdió frente a Materchef Celebrity por una amplia diferencia. El domingo 22 de noviembre marcó 9,5 puntos frente al big show de Telefe que promedió 19,2 puntos de rating.

Yanina Latorre incomodó a Jorge Lanata en TN con una pregunta íntima

Luego de que se conociese que Elba Marcovecchio es la nueva novia de Jorge Lanata, trascendió una incómoda pregunta erótica que Yanina Latorre le hizo al periodista macrista, descolocándolo por completo. "¿Sos sexual?", disparó la ex de Diego Latorre, logrando titubeos del otro lado.

"¿Sos sexual?", lanzó Yanina, sin filtro. "¿Si garcho? Sí. Ahora si me preguntás si para mí es lo más importante del mundo, la verdad no", aclaró Lanata, luego de titubear ante la pregunta inesperada de su colega, al aire de TN.

Picante, Latorre siguió presionando: "No morís por garchar entonces". Acto seguido, el conductor de "Periodismo para todos" (El Trece) se sinceró: "No, no. Tengo 60 años". De forma inesperada, Yanina le retrucó con un sugerente mensaje: "Me caés mejor porque a mí me pasa lo mismo".

"Yo busqué y perseguí, y después me di cuenta que no se busca, se encuentra", reflexionó Jorge Lanata, sobre su experiencia en el campo amoroso. Siguiendo el terreno del sexo y las acciones y fetiches que erotizan, la ex de Diego Latorre preguntó: "¿Una mina la buscás por lo sexual?, ¿la ves y te calienta?"

"Me tiene que gustar. Creo que cuando alguien te gusta pensás una relación. No me garcharía a una boluda. En una época sí, pero ahora no. Le agradezco a Dios haber tenido mujeres inteligentes", cerró Lanata, tratando de dar por finalizada la conversación ante las risas de fondo que se escuchaban.