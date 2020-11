Sorprendente revelación de Christophe Krywonis: "No miro MasterChef".

Christophe Krywonis es una de las voces más autorizadas para hablar sobre el boom de los realities culinarios. Quien otrora fuese jurado imprescindible de "MasterChef" y "Bake Off" decidió dar un paso al costado en la edición con famosos y dedicarse a nuevos proyectos dentro y fuera de la gastronomía. ¿Cuál fue la verdadera razón que lo llevó a decir no? "Germán se enojó", sentenció el chef francés, contando el lado B de su salida del programa.

En diálogo con Susana Roccasalvo, en "Implacables" (El Nueve), Krywonis confesó: “No miro Masterchef. Honestamente, no miro televisión en general. Estoy abriendo cuatro rotiserías, tengo una línea de cuidado personal y estoy viendo que voy a hacer en televisión ahora”. La noticia del emprendimiento de cosmética del cocinero sorprendió a la periodista, que lo felicitó por su proyecto.

Sin su presencia, Donato de Santis y Germán Martitegui recibieron con los brazos abiertos a Damián Betular, pastelero exitoso que fue miembro del jurado en la última edición de "Bake Off". Sobre el nuevo trío y su abrupta salida, Christophe agregó: “Mis amigos del jurado son geniales, y Santiago del Moro también, sé que el rating va muy fuerte. Tengo amigos entre los participantes y opinar sería opinar sin conocimiento de causa. Yo no voy a Masterchef este año porque tengo otros proyectos que me apasionan. Si no estoy apasionado por lo que hago, no lo puedo hacer bien”.

Cuando le preguntaron si desde la producción le pedían que hiciese un papel, el chef francés señaló: No me pueden pedir hacer un personaje, es imposible en mi caso, en los demás no lo sé. Soy medio un padre, un sargento, no sé como decirlo... Malo no soy y no creo que Germán sea malo tampoco, es exigente como lo es siempre”.

“En cuanto a la relación entre nosotros, somos muy compinches. No somos colegas, somos compinches. Hablé con German, que se enojó un poquito cuando se enteró que no iba a ir, pero por esa amistad que tenemos también. Donato es el caballero, el amigo. Siempre que voy a comer a su restaurant feliz porque se come muy rico, tengo una relación muy buena con él, con su esposa y sus hijas. Es una gran persona en mi vida”, cerró, adelantando que pronto se lo verá en Telefe con nuevos contenidos.