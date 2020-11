Dramático: se fue uno de los participantes favoritos del reality de Telefe.

La noche del domingo se vivió una de las galas de eliminación más dramáticas de "MasterChef Celebrity" y Boy Olmi, Leti Siciliani, Fede Bal, el "Turco" García, Belu Lucius y Analía Franchín tuvieron que batirse a duelo en una serie de desafíos intensos, en los que fueron presionados al máximo. Debido a un error garrafal -presentar un huevo crudo al jurado. el reconocido actor Boy Olmi abandonó la competencia. De inmediato, Twiter estalló en furia por la decisión de Donato, Damián Dollí.

Cuando los participantes llegaron a sus islas de cocina se encontraron con una caja misteriosa, en cuyo interior tenían todo tipo de ingredientes. "Les vamos a pedir que corran un poquito. Porque el desafío de esta noche es una maratón de eliminación", anunció Damián Betular a los famosos. De inmediato, Dolli Irigoyen completó: "Recibieron una caja de ingredientes súper abundante. El desafío de hoy son cuatro carreras, y cuatro platos. Algunos de ustedes van a tener la oportunidad de ir subiendo al balcón y no tener que seguir con todos los desafíos. Es muy importante que administren la mercadería, piensen qué van a hacer y vayan guardando y separando para cada uno de los platos". Pese a las miradas de desesperación, Donato de Santis dio el toque de gracia al anunciar que el primer plato debía estar en quince minutos.

"Los ganadores de cada desafío subirán al balcón. Serán cuatro, el primero de quince minutos, el segundo y tercero de veinte, y el último, que define quién se queda o quien se va, de quince minutos", afirmó Damián, metiendo presión a los famosos. En el primer desafío, el "Turco" García dio un batacazo y subió al balcón gracias a un bife "súper sabroso", tal como remarcó la exigente Dolli Irigoyen. Para la segunda parte, Analía Franchín cautivó el paladar del jurado con una pinches de carne y ciruelas. "Acá hay tres platos que son los mejores, pero solo uno logró presentación, sabor y que lo simple fuera perfecto. Sube al balcón Analía", precisó Betular.

Boy Olmi, Leti Siciliani, Belu Lucius y Fede Bal siguieron adelante, de cara al tercer desafío. "Vengo perfecta y por un huevo me pongo a llorar, pero a la vez vino un salvador que me ayudó", sollozó Siciliani ante la dificultad por preparar un huevo frito. Rápidamente, Damián Betular acudió para contenerla y la animó a seguir adelante. Sobre el final de la prueba, su plato la llevó al balcón con el resto de los famosos.

En la recta final, Belu Lucius se llevó aplausos totales del jurado por un impecable radicchio con ciruela. "Sos timbera porque nos hiciste esperar cuatro pruebas para tirar todo sobre la mesa en términos de sabor", bromeo Donato, pidiéndole que suba al balcón. Quedando solo Boy y Fede, el jurado decidió eliminar al esposo de la actriz Carola Reyna por un error imperdonable: presentar un huevo crudo. "Esta no es la cocina de Boy, no es lo que probaba antes. Y hay algo que es inadmisible, y es el huevo crudo", sentenció Dolli Irigoyen, de manera tajante.

La emoción del resto de los famosos por la repentina salida de Boy Olmi -uno de los favoritos para ganar el reality- provocó una reacción furiosa en los usuarios de Twitter. "Para mí es una experiencia inolvidable haber estado acá. Me encuentro cómodo en el juego, en la fiesta de la cocina, en el amor de los cocineros, y me tengo que ir sabiendo que hice todo lo que pude, pero que no soy un cocinero, sino que me gusta la cocina y cocinar para la gente que amo", afirmó el actor, muy emocionado.