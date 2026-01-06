MasterChef Celebrity 2025 algunos de los participantes que estuvieron este lunes 5 de enero en la gala de eliminación.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 tuvo este lunes 5 de enero su undécima gala de eliminación, por lo que hoy se terminó la aventura para uno de los famosos participantes. Ocho de ellos prendieron nuevamente las hornallas más famosas del país para procurar que no sea la última vez que lo hacen, aunque eso fue lo que ocurrió para uno de ellos.

Cabe recordar que en este tipo de programas (que originalmente se emitían los domingos), uno de los jugadores deja las cocinas: aquel que el jurado (compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular) determine que fue el peor platillo de la noche. Tras las salidas de "Roña" Castro, Esteban Mirol, "Peque" Schartzman, Luis Ventura, Walas, Álex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo y "Momi" Giardina (así como las de Pablo Lescano y Valentina Cervantes por abandono), hoy se definió el nuevo integrante de la lista de eliminados.

MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinaron hoy 5 de enero

Luego de no haberse destacado con el delantal blanco, así como tampoco con el gris, tuvieron que volver a cocinar La Joaqui, Sofi "La Reini" Gonet, Ian Lucas, Sofi Martínez, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez y el "Turco" Hunsaín. A ellos se les sumó Marixa Balli, que tuvo el peor desempeño en la gala de beneficios.

Para el desafío de hoy, los concursantes tuvieron que cocinar una achura típica que suele ser protagonista del asado argentino: mollejas de corazón. Previo a poner manos a la obra, los chefs advirtieron que para la cocción (ya sea en horno o a la plancha) tenían la opción de blanquear el producto previamente o no, para que sea menos dificultoso. La mayoría de los jugadores prefirieron hacer el paso extra, aunque otros se la jugaron a pesar del mayor grado de dificultad que eso suponía (tenían que procurar que la clásica "grasita" sea crocante, pero que por dentro sea cremoso).

¿Quién fue el eliminado de hoy?

MasterChef Celebrity 2025 quién fue el undécimo eliminado

El mano a mano final por la permanencia fue entre Miguel Ángel Rodríguez, que venía de recibir la medalla dorada la semana pasada, y Sofi Martínez. Finalmente, el jurado decidió que sea el comediante quien siga en competición, dejando a la periodista deportiva sin delantal y despidiéndose de manera sumamente emotiva de sus compañeros.

Por consiguiente, siguen en carrera todos los cocineros ya mencionados, junto a todos aquellos que miraron desde el balcón: "Cachete" Sierra; el "Chino" Leunis; Claudia Villafañe (en reemplazo temporal de Maxi López); Emilia Attias; Susana Roccasalvo y Andy Chango.