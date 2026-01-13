MasterChef Celebrity 2025: quién se fue este lunes 12 de enero

MasterChef Celebrity Argentina 2025 tuvo este lunes 12 de enero su duodécima gala de eliminación, por lo que hoy se acabó el certamen para uno de los famosos participantes. Siete de ellos prendieron nuevamente las hornallas más famosas del país para procurar que no sea la última vez que lo hacen, aunque eso le ocurrió a uno de ellos.

Es pertinente recordar que en este tipo de programas (que originalmente se emitían los domingos), uno de los jugadores deja las cocinas: aquel que el jurado (compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular) determine que fue el peor plato de la noche. Luego de las salidas de "Roña" Castro, Esteban Mirol, "Peque" Schartzman, Luis Ventura, Walas, Álex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo, "Momi" Giardina y Sofi Martínez (así como las de Pablo Lescano y Valentina Cervantes por abandono), hoy se definió el nuevo integrante de la lista de eliminados.

MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinaron hoy 12 de enero

Luego de no haberse destacado con el delantal blanco, así como tampoco con el gris, tuvieron que volver a cocinar La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Andy Chango, Emilia Attias y "Cachete" Sierra. A ellos se les sumó el "Turco" Hunsaín, que tuvo el peor desempeño en la gala de beneficios.

Para el desafío de hoy, los concursantes tuvieron que replicar una imponente torta de chocolate, con tres capas de bizcochuelo y doble relleno: uno de ganache de chocolate y otro de dulce de leche con pasta de maní. Para ello contaron con la receta y unos 70 minutos, aunque para algunos esto resultó insuficiente.

¿Quién fue el eliminado de hoy?

El mano a mano final por la permanencia fue entre el "Turco" Hunsaín, que venía de la gala de beneficios, y Emilia Attias, que estuvo cerca de salvarse en la última gala de última chance. Finalmente, el jurado decidió que sea el exfutbolista quien siga en competición, dejando a la modelo sin delantal y despidiéndose de manera sumamente emotiva de sus compañeros.

Por consiguiente, siguen en carrera todos los cocineros ya mencionados, junto a todos aquellos que miraron desde el balcón: Maxi López (reemplazado por Yanina Latorre); el "Chino" Leunis; Susana Roccasalvo; Ian Lucas, La Reini y Evangelina Anderson.