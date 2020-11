Aplastante: MasterChef Celebrity aplastó Jorge Lanata, en la última emisión de PPT.

Anoche, Jorge Lanata cerró una nueva edición de su programa "Periodismo para todos" (El Trece) y en la batalla por el rating una vez más no pudo ganar contra "MasterChef Celebrity" (Telefe) y la encarnizada final del repechaje. Los números no mienten y el periodista macrista quedó por abajo sin poder ganarle, una vez más, al reality de cocina.

Según los datos de la medidora Kantar Ibope, el programa conducido por Santiago del Moro en Telefe obtuvo un promedio final de 18.1 puntos de rating, con picos de 20 puntos, mientras que el ciclo de Jorge Lanata apenas alcanzó una media de 10.2 en las varillas del rating.

No obstante, en el promedio de la programación de la jornada, "Periodismo para todos" fue el programa más visto de El Trece. Números bajos que, desde el arranque de "MasterChef Cleebrity", no pudieron hacer subir. Una situación parecida le ocurrió a Lanata con el boom de "Bake Off", en su segunda temporada. El reality de pastelería que emitió Telefe destrozó a la competencia, incluido el programa de informes políticos.

Antes de "MasterChef Celebrity", "Por el mundo en casa" con Marley y Lizy Tagliani hizo 10.2 puntos de rating. A la tarde, "Almorzando con Mirtha Legrand" (El Trece) con Juana Viale cosechó 5.1 puntos y "La peña de Morfi" (Telefe) logró 4.7 puntos. En El Nueve, "Implacables" fue lo más alto de la jornada con 2.0 puntos. En América, lo más visto fue "Living in América" con 1.9 puntos.

Por último, en la TV Pública, lo más visto del día fue "La final del TC" con 1.2 puntos y en Net TV, lo mejor de "Corea del centro" midió 0.4 puntos.

"Si Macri robó...": La indignante frase de Lanata en TV

Jorge Lanata es uno de los periodistas que más operó para Clarín para perseguir al kirchnerismo. Realizó diferentes denuncias y militó varias causas, intentando disfrazarse de un personaje justiciero. Sin embargo, en tiempos del Gobierno de Mauricio Macri, jamás hizo un reclamo. Justamente, en una entrevista para A24, Romina Manguel lo dejó en offside con una pregunta y el conductor de El Trece quedó en ridículo con su respuesta: "Si Macri robó, lo hizo de otra manera".

Por medio de consultas muy picantes, Manguel consideró que Lanata ejerció un periodismo violento hacia Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner: "Te preguntaba lo de la saña porque realmente me interesa saber si hiciste el mismo tipo de periodismo con la gestión del kirchnerismo que con la de Mauricio Macri".

Increíblemente, el periodista se excusó: "Tuve relación con todos los presidentes de la Argentina, menos con Cristina. La tuve con Néstor, también. Lo he visto varias veces. Con Macri tuve una relación como muchos políticos que vienen acá. Yo denuncié el tema de Quintana al aire y, al poco tiempo, se fue. No estaban Larreta y Macri robando en la Rosadita, tomando whisky con efectivo. Y si estaban, yo no tuve el video".