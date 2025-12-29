El análisis de la inteligencia artificial anticipa quién podría ser el próximo eliminado del reality más visto de la Argentina.

La última semana de diciembre arranca con máxima tensión en MasterChef Celebrity 2025 y este lunes 29 de diciembre se vivirá una gala de eliminación decisiva en el reality gastronómico más visto de la Argentina. Seis participantes quedaron en la cuerda floja y uno de ellos deberá despedirse definitivamente de la competencia.

Los famosos que enfrentan la eliminación esta noche son Momi Giardina, Andy Chango, La Joaqui, Susana Roccasalvo, Chino Leunis y el Turco Claudio Husaín. Todos llegan a esta instancia con rendimientos dispares, errores recientes y una presión que ya no admite margen de equivocación.

Los participantes más comprometidos de la gala de eliminación en MasterChef Celebrity 2025

Según el análisis del desempeño individual, las devoluciones del jurado y la evolución a lo largo del certamen, hay tres nombres que aparecen como los más expuestos:

Andy Chango vuelve a estar en el centro de la escena. Aunque su carisma lo mantiene como uno de los más comentados del programa, su relación con la cocina sigue siendo conflictiva. Errores de cocción, desorden en la ejecución y falta de técnica lo dejaron varias veces al límite. En una instancia tan avanzada, la improvisación ya no alcanza.

Susana Roccasalvo también aparece entre las posibles eliminadas de MasterChef Celebrity 2025. Si bien mostró compromiso y ganas de aprender, sus platos suelen tener fallas básicas que el jurado ya remarcó en reiteradas oportunidades. La presión del reloj podría jugarle en contra.

Momi Giardina, por su parte, es una de las participantes más irregulares. Alternó buenas ideas con ejecuciones flojas y, cuando el desafío se vuelve complejo, suele perder seguridad. Una mala decisión técnica podría dejarla fuera del certamen.

Quiénes llegan mejor posicionados

En contraste, La Joaqui, Chino Leunis y el Turco Husaín llegan mejor parados a esta gala de eliminación. La Joaqui mostró una clara evolución en las últimas semanas y logró destacarse en desafíos recientes. Chino Leunis se sostiene por su prolijidad y constancia, mientras que el Turco suele cumplir con platos correctos que le permiten evitar el fondo de la tabla.

El pronóstico de la inteligencia artificial: quién será el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity Argentina

Tras analizar rendimiento, regularidad, errores repetidos y nivel de exigencia del jurado, la inteligencia artificial señala a Andy Chango como el principal candidato a ser eliminado este lunes 29 de diciembre en MasterChef Celebrity 2025.

Sin embargo, si hay sorpresas o un plato fallido inesperado, Susana Roccasalvo o Momi Giardina podrían ocupar ese lugar. Esta noche, la cocina decide quién sigue y quién cuelga el delantal.