MasterChef Celebrity 2: El jurado le pidió a María O'Donnell que no sea tibia

La periodista María O'Donnell es una de las revelaciones del reality gastronómico MasterChef Celebrity 2 y sorprendió al jurado con chipá relleno de chorizo.

La nueva semana de semi finales en MasterChef Celebrity 2 la tuvo a la periodista María O'Donnell como la beneficiaria de una ventaja que la podría haber convertido en ganadora directa de la velada. Tras un mini desafío ganado, tuvo que elegir y repartir todos los ingredientes para sus compañeros. Equitativa, fue amable con todos y jugó una ficha que la hizo brillar ante el jurado cocinando sus clásicos chipá. Pero no todo fue bueno, ya que recibió una picante advertencia de los chefs en torno al relleno: "No seas tibia".

Georgina Barbarossa, Gastón Dalmau, Candela Vetrano, Alexander Caniggia, Claudia Fontán y María O'Donnell son los siete famosos que siguen en juego y tuvieron que cocinar un plato libre con los ingredientes seleccionados por la periodista para cada uno. Pese a repartir de forma equitativa y presentar una preparación que gustó, la suerte quiso que Georgina le arrebatase la primera estrella de la semana.

"Nunca me elogian el emplatado pero yo lo miro y me parece un re plato", explicó O'Donnell, que se olvidó de la leche para su preparación y tuvo que sustituirla con jugo de granada. Rellenos de chorizo, morrón y cebolla, y con ensalada de tomate y salsa picante, la colega de Ernesto Tenembaum en la CNN se llevó elogios de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

"El chipá está genial. El sabor del chorizo se siente pero no seas tibia y ponele más relleno para la próxima", advirtió el pastelero Damián Betular, en tono alentador pero crítico con la participante revelación de la temporada. "El picante lo cierra. Me parece hasta divertido para comer", expresó Donato, en tanto Germán simplemente le dijo que la masa estaba tan perfecta que quería pedirle la receta.

Se filtró: Cuándo es el último día de Alex Caniggia en MasterChef y los motivos de su descalificación

Quedan pocos días para ver el final de Alex Caniggia en MasterChef Celebrity. Según trascendió, el domingo se podrá observar por última vez al excéntrico participante en el certamen de cocina quien, según Marcelo Polino, fue descalificado por no seguir las normas del programa conducido por Santiago del Moro.

Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por Rodrigo Lussich en Intrusos, el motivo del alejamiento de Alex habría sido otro: "Como renunció al MasterTongo, ahora le editan todo para dejarlo como mala persona. Entonces, ahora eso queda más marcado porque antes lo querían disfrazar de buena persona, de buen compañero y demás”.

“No fue renuncia, sino que fue descalificado. Tienen que ver con toda la sumatoria de cosas que vamos a estar viendo. No cumplió las reglas. Este certamen está en 59 países, es un éxito en todo el mundo. Tienen reglas, no las cumpliste y chau", agregó Marcelo Polino, embajador de MasterChef Celebrity y quien es la voz oficial del programa emitido en el canal de las pelotitas.

En tanto, Evelyn Von Brocke (panelista de Intrusos) se sumó a la versión de Rodrigo Lussich, aunque esto también habría sido motivo de descalificación para las autoridades de MasterChef Celebrity: "Yo hablé con gente de la producción y me dijeron que hoy no se presentó a grabar, por lo que no salió al aire". ¿El domingo se verá la última función del "Chela"? Al parecer, así sucederá.