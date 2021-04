¿Quién es Javier Cordone, el novio de Dani La Chepi?

Daniela Viaggiamari, La Chepi para todos sus seguidores de Instagram, saltó a la popularidad masiva gracias a su participación en MasterChef Celebrity 2 convirtiéndose en una de las revelaciones del reality. Invitada al programa de entretenimientos Minuto para ganar, conducido por Marley en el mismo canal, (Telefe) reveló cómo conoció a su novio, un recolector de basura del que se enamoró en cuarentena.

Vicky Xipolitakis aprovechó que la influencer estaba en el estudio para preguntarle por su pareja, a quien solo mencionó en un episodio de la competencia de gastronomía de Telefe. "Él es chofer de camión de recolección de basura y lo conocí en la pandemia, durante la cuarentena, y por la ventana. Es muy linda persona y muy fachero", confesó La Chepi.

Ante la anécdota amorosa, Marley asoció la historia de Dani con la de la novela Campeones (El Trece) donde Mariano Martínez interpretó a un basurero que tenía un romance con Laura Azcurra. “Mi novio es más lindo, estoy empachada de amor”, sostuvo la influencer ante la inesperada asociación del conductor y papá de Mirko.

“Yo me lo chamuye un poco pero él, se ve que alguien le dijo que yo iba subiendo historias a Instagram donde ‘le tiraba los perros’ a los pibes que van atrás del camión, los que corren. Y un día él se bajó para saludar a mi hija y cuando lo vi dije ‘mirá lo que es esto, Dios existe’. Ahí me preguntó cómo estaba, y trajo un vino y me dijo que lo íbamos a tomar cuando termine la cuarentena”, profundizó Dani La Chepi.

Además, en torno a la relación de su hija Isabella con su pareja, señaló que “lo ama, en realidad ella se hizo amiga de él primero y se ponía en la reja cuando pasaba (con el camión). Ahí me miraba, me guiñaba el ojo y me decía ‘mamá, tenés que tener novio’. La verdad que se quieren mucho los dos y eso para mí es lo más importante”.

La sorprendente foto del físico de Santiago del Moro: "Sin filtro"

Santiago del Moro es uno de los conductores más conocidos de la televisión argentina. Pese a que lleva una larga carrera en el medio, el presentador ha logrado mayor reconocimiento a partir de su participación en MasterChef Celebrity. Curiosamente, y a poco tiempo de la sexta gala de eliminación del reality de cocina, decidió revelar una foto de su físico en su cuenta de Instagram.

Con un mensaje a modo de explicación, Del Moro manifestó sus sensaciones por haberse entrenado en su tiempo libre: en la foto hizo foco en los brazos y en la indumentaria con la que practicó. "A falta de tiempo, ¡se entrena los domingos! Admiro la gente que disfruta de esto, reconozco los beneficios y la disciplina, pero ¡prefiero otras cosas de la vida! Jaja, pero acá estamos", indicó.