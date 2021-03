Las hornallas del amor: Dani "La Chepi" encaró a Donato de Santis y le confesó su amor.

Fiel a su estilo desfachatado, al momento de presentar su plato en MasterChef Celebrity 2 le consultaron quién era su jurado favorito y Dani "La Chepi" no lo dudó y respondió con sinceridad. “Donato, lejos. Lo amo. Sé que estás casado, yo estoy de novia, pero sé que los ojos están para mirar. Te amo”, dijo la influencer, con la esperanza de que su comentario la ayudara a sumar unos puntos con el chef italiano.

Sin embargo, a De Santis no le gustaron sus declaraciones y decidió poner un freno. “Gracias, pero no me comprometas", empezó con seriedad. Y agregó con picardía: "Igual, yo pediría un VAR para esta declaración que acaba de hacer”. Rápidamente intervino Germán Martitegui y explicó el origen del comentario de su compañero. “Cuando Damián fue a tu mesada, le dijiste: ’Hola, amore mio, sos el más lindo del mundo´. Nosotros escuchamos eso”, planteó.

"Ahora me rompiste el corazón", acotó Donato con humor e hizo sonrojar a la participante, que aunque estuvo más tímida frente a los cocineros, en el backstage se explayó con humor.

Impactada por el ataque de celos, "La Chepi" aportó con mucho humor: “¿Qué es esto, de golpe una escena de celos? Pero le entro a los tres como loca”. Pero el ida y vuelta con el jurado no la ayudó y tanto Dani como Juanse y Flavia Palmiero recibieron un delantal gris y deberán competir el "Jueves de última chance" y dar lo mejor de sí para que no los manden a la gala de eliminación del domingo. Por otro lado, Gastón Dalmau, el “loco” Montenegro, Daniel Aráoz y Georgina Barbarossa pasaron a cocinar por beneficios el día miércoles.