MasterChef Celebrity 2: Dani "La Chepi" es la quinta participante confirmada

La comediante se animará a ponerse el delantal de cocina y participar en el reality más exitoso de Argentina.

La segunda temporada de “MasterChef Celebrity”, el exitoso formato que fue lo más visto de la televisión argentina en 2020, confirmó hoy a la actriz, comediante y cantante Dani “La Chepi” como su quinta participante.

Telefe suelta a cuentagotas las novedades del próximo “MasterChef”, alimenta las expectativas del público y así casi cada día da a conocer un nuevo o una nueva concursante. Para unirse a los ya confirmados Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse y Gastón Dalmau llega entonces “La Chepi”, quien saltó a la fama por sus videos humorísticos para las redes sociales.

La nueva participante parece ocupar el perfil que en la primera temporada, que se encuentra en su semana final, tuvo Belu Lucius, también muy popular en el universo de las redes. Daniela Viaggiamari, conocida como "La Chepi" en Instagram, tiene casi dos millones y medio de seguidores en la red social, donde comparte desopilantes videos y su día a día junto a su hija Isa.

"Así despeinada como siempre, ya les puedo anunciar que soy parte de la nueva temporada de MasterChefArgentina", escribió la comediante y actriz a través de su cuenta de Instagram donde reúne más de dos millones de seguidores. "No sé si lograré cocinar bien, pero que nos vamos a divertir, eso Sí se los aseguro", señaló.

Por otro lado, en el programa "Flor de equipo" (Telefe) difundieron un mensaje de audio que "La Chepi" envió al periodista Tomás Dente, anticipando su entusiasmo y sus ganas de sumarse a este nuevo desafío laboral. "No lo puedo believe it. Estoy muy feliz y nerviosa porque no sé cocinar, así que voy a aprender a cocinar. Todos mis familiares serán felices a partir de que yo aprenda a hacerlo. Empezar el año así no tiene nombre. Mi hija durmió sola por primera vez y yo voy a estar en MasterChef", dice en el audio.

La final de la primera temporada de "MasterChef Celebrity" se emitirá el lunes 18 de enero y durante esta semana solo quedarán dos cocineros para disputarse el título a mejor cocinero del reality y llevarse el millón de pesos y un año gratis en la academia de cocina de Mausi Sebess.