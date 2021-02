Bnjamín Amadeo: el ex "Casi ángeles" que fue tentado a participar en "MasterChef Celebrity 2".

La participación de Candela Vetrano y Gastón Dalmau en la segunda temporada “MasterChef Celebrity” revolucionó a los fanáticos de “Casi ángeles”, quienes siguen de cerca cada paso que dan los actores y actrices que formaron parte del éxito rotundo del proyecto de Cris Morena. Sin embargo, en los últimos días se supo que otra de las figuras de la tira juvenil rechazó la propuesta de sumarse al certamen de cocina: Benjamín Amadeo.

Amadeo, quien le dio vida al personaje de Teo Gorki, y en diálogo con “Pasa Montagna”, en Radio Rivadavia, explicó los motivos por los que no aceptó el proyecto. "Me llamaron y me hubiese encantado, porque es un programa que miro y un formato que me gusta mucho, pero tengo ganas de hacer otras cosas... y si no lo puedo hacer al 100%, prefiero que no", reveló el actor y cantante.

Y aseguró que se desenvuelve bien en la cocina. "En realidad, a mí me gusta comer y me volví buen cocinero porque me gusta morfar. Fue un derivado de una necesidad", confesó entre risas y señaló que su especialidad es “el Koulibiac de salmón y todo lo que sea asado".

Además, se mostró muy entusiasmado por formar parte de “Entrelazados”, la primera serie de la plataforma Disney Plus que se está grabando en Argentina y explicó que los protocolos de prevención contra el covid son muy estrictos. “Nos testeamos dos veces por semana, pero el costo es muy bajo en comparación a la alegría de volver a trabajar”, concluyó.

MasterChef Celebrity 2: la foto de Donato de Santis que sorprendió a todos en las redes sociales

Cada vez falta menos para que se prendan las hornallas de MasterChef Celebrity 2 y la expectativa crece con el correr de los días. De cara al estreno, Telefe continúa promocionando al popular programa de cocina y ahora lo hizo con una particular foto con generó revuelo en las redes sociales. En la imagen se puede ver al jurado y chef Donato de Santis con un nuevo corte de pelo y lo que parecer ser mucho retoque digital.

MasterChef Celebrity fue uno de los programas más vistos de la televisión local durante el 2020. Obviamente, los participantes cambian mientras que el jurado y el conductor seguirán siendo los mismos. Teniendo en cuenta esto y para no adelantar nada de la nueva temporada que ya está siendo grabada, la producción viene promocionando el programa con las caras ya conocidas: Germán Martitegui, Damián Betular, Donato de Santis y Santiago del Moro.

Siguiendo esa tónica, las cuentas oficiales de MasterChef Celebrity Argentina compartieron una imagen en la que adelanta "MÁS cocina, MÁS competencia, MÁS fuego" con una imagen muy retocada de Donato de Santis que fue furor en las redes, por lo diferente que luce el cocinero italiano. Las burlas y críticas típicas de las redes sociales no tardaron en aparecer.

"No es él. Horrible el photoshop", "La peor foto", "Lo mataron...tan lindo que es", "Está muy raro...parece la cabeza de un Playmobil" y "Hay un poco de Donato en ese photoshop" fueron algunos de los mensajes que se repitieron en las publicaciones oficiales del programa. El nuevo corte de pelo para la temporada que comienza, sumado a una iluminación particular y un exceso en los retoques digitales redondearon una imagen que generó bastante revuelo entre los seguidores de MasterChef Celebrity y del propio cocinero.