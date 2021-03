El excéntrico Alex Caniggia volvió a dar que hablar en MasterChef Celebrity. Esta vez, el hijo del "Pájaro" no pudo ocultar su enojo por haber sido elegido como el autor del segundo mejor plato de la noche. Claramente molesto y desilusionado por no ganar la medalla de oro y sí la de plata, el cantante protagonizó un inesperado cruce con Santiago del Moro.

Tras conocer el veredicto de Donato de Santis y caminar hacia la posición de Santiago del Moro para tomar su medalla dorada, el conductor del programa advirtió la mala vibra de Caniggia y le consultó sobre su estado. "¿Qué pasó, Alex? ¿No te gustó? ¿Querías la de oro?", consultó el protagonista. Por su parte, el cocinero le respondió de forma tajante: "Oro va".

En ese instante, Santiago del Moro deslizó una frase que enfureció a Caniggia: "Si querés la de oro, hermano, hay que meterle un poquito más. Y la de oro puede ser tuya". Claramente enfurecido, Alex le respondió de forma terminante: "La segunda metétela en el culo, la segunda no la quiero. ¿No viste cómo quedé? Re caliente".

Lo cierto es que Alex Caniggia ha sido uno de los mejores cocineros de la noche, pasando directamente a la próxima semana sin la necesidad de sufrir en el domingo de eliminación. Esto no fue suficiente para el participante, quien el próximo miércoles (si es elegido como uno de los mejores en las galas previas) irá por la tan anhelada medalla de oro que en esta ocasión fue para Daniel Aráoz.

Andrea Rincón se cruzó feo con María O'Donnell en MasterChef Celebrity

Un tenso momento se vivió al aire de MasterChef Celebrity. En el juego de equipos con capitanas al mando, la líder María O'Donnell recibió un duro golpe por parte de Andrea Rincón: la actriz se quejó por la falta de atención que su colega le brindó al momento de necesitar ayuda, y se lo hizo saber de forma inmediata: "Hace una hora que estoy buscándote"

"Perdonable, Andre, la próxima buscame", fue la respuesta de O'Donnell, y al instante la periodista agregó sobre el plato de Rincón: "Falta jengibre, azúcar". En ese momento, y tras oír que el ingrediente dulce estaba entre las peticiones de la capitana, Andrea explotó de furia ya que minutos antes había recibido una orden completamente diferente: "¿Azúcar? Te grité y me dijiste que no".

"Diez veces te grité 'María, María, María' y cuando te pido la directiva, me la pasás toda mal", exclamó Andrea Rincón. Del lado de O'Donnell, la periodista sólo atinó a pedir disculpas y aclarar su mal entendido: "Tenés razón, ahora me acuerdo perfecto. Ella se angustia sintiendo que no va a llegar. Y yo siento que lo mejor que puedo hacer en ese momento es sacarla de esa angustia, que es mi rol como capitana".