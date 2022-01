Masiva campaña para echar a Majul de LN+: "No vengas más, tenemos tu reemplazo"

Mientras el periodista descansa en sus vacaciones, los seguidores de LN+ lanzaron una campaña viral para reemplazar al conductor.

Luis Majul no es querido por el público de LN+.

Luis Majul aprovecha enero para descansar del programa que lleva adelante todo el año en el prime time de La Nación Más y su lugar lo ocupa el periodista Pablo Fernández Blanco. Las redes sociales, lejos de ser indiferentes al cambio, celebraron el recambio en el canal de Mauricio Macri y lanzaron una campaña para que el histórico conductor de La Cornisa no regrese al ciclo.

Los televidentes de la LN+ colocaron a Luis Majul como la tendencia número uno en Twitter de Argentina y no por un buen motivo. Miles de mensajes plagaron la red social con mensajes que resaltaron el trabajo de Pablo Blanco y disparaban con munición gruesa contra el conductor oficial. Entre los motivos más frecuentes estaban sus "gritos" y la "interrupción a los entrevistados".

"Se llama Pablo Fernández Blanco. Y es 1000 veces mejor que Majul", fue uno de los mensajes que inauguró la tendencia en Twitter. Rápidamente, cientos de usuarios compartieron la publicación y añadieron sus propias opiniones. "Este te escucha, no es mal educado, los deja hablar y no los interrumpe, es muy inteligente y esta bien informado", dijo uno de ellos. Otro se aventuró a lanzar: "No vuelvas Majul, ya tenemos tu reemplazo".

Pablo Fernández Blanco, el reemplazo de Majul en LN+.

La indirecta de Fernando Iglesias

El miércoles por la noche, Fernando Iglesias dijo presente en LN+ junto al conductor Pablo Fernández Blanco en reemplazo de Luis Majul. Luego de la entrevista, una seguidora le escribió en Twitter valorando la tarea del periodista en el reportaje. El diputado macrista compartió el mensaje y añadió: "Concuerdo. Es un gran placer ir a un programa de televisión y que no te interrumpan cada cinco segundos, y hasta tener la sensación de que te escuchan. Una cosa muy rara en ciertos lugares. Felicitaciones a Pablo y a @lanacionmas".

Muchos usuarios que vieron la respuesta no dudaron en que se trató de una indirecta a Majul.

La campaña para echar a Majul de LN+ en Twitter