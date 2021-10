Maru Botana no para de sufrir por sus hijos: "Empieza a afectar"

La cocinera Maru Botana se refirió a las críticas que le hacen en las redes y confesó que teme por el bienestar de sus hijos.

Maru Botana mostró su lado más humano y abrió su corazón para confesar que siente desesperación y sufrimiento por el trato que reciben sus hijos, a partir de las críticas que le hacen a ella en redes sociales. "Van caminando y les dicen cosas”, sentenció, dolida.

Si bien ella está acostumbrada a las críticas en redes sociales, sus hijos Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio y la pequeña, María Inés, lo viven de manera diferente. “Tengo los chicos grandes, familia. Cuando te afecta a vos, no es nada pero cuando ya empieza a afectar a los demás…”, contó en Debo decir (América TV).

“El otro día me pasó. No quiero hablar mal de nadie, pero me pasó un caso específicamente de una receta. Les tuve que explicar que no voy a dejar de ser Maru Botana porque alguien dice que hice mal algo, ¿entendes?”, remarcó, sobre una situación puntual que vivió en redes sociales. Y, siguiendo el hilo de los problemas que esto trae en sus hijos, indicó: “Le tuve que decir a Agus, ‘sabés, gordo, que si a esta altura de mi vida tengo que bajarme a explicar una receta la verdad que hice todo mal’”.

“Tengo una hija de 16 y me dijo que se enojó con uno porque ‘dijo de vos esto y aquello’ cuando fue lo del hotel. Y la rubia le dijo ‘¡de mi mamá no hablás mal!’ y me encantó, pero ya les pasa eso. Van caminando y les dicen cosas”, cerró Maru Botana, anodada.

La desgarradora carta de Maru Botana por la muerte de su hijo

Maru Botana causó conmoción mediante un sentido posteo que compartió en el décimo tercer aniversario del fallecimiento de su hijo. La cocinera dedicó un largo texto a quien partió a sus seis meses de vida por muerte súbita en casa de sus abuelos, cuando la celebridad, su esposo y sus demás hijos se encontraban de vacaciones.

“Te miro y te pienso y te imagino. Miles de sentimientos se me vienen. Siempre te extraño y aunque mi mochila de piedras ya no pese tanto, está ahí. Hoy es mi día especial. Hace 13 años que te fuiste y aunque aprendí a convivir con tu ausencia, una parte de mi corazón se fue con vos. Sé que estás, con nosotros y que sos nuestro angelito, y hoy entiendo más claramente tu misión aquí abajo", comenzó su descargo Maru, en alusión a cuán presente está Facundo en sus vidas.

“¿Cuántas veces pensé que podía volver a verte? Qué sé yo... Quizás una pavada, pero me diste algunas señales. Me quedé con ganas de abrazarte y besarte, de sentirte. Y te mentiría si te digo que entiendo tu partida”, continuó Botana y dejó en claro que, a pesar del paso del tiempo, el acontecimiento vivido aún le resulta inexplicable e inentendible.

“De nada servía si la que seguía era otra Maru, otra mamá, otra mujer, y aunque me costó mucho, pero mucho, creo hoy lo logré... Y también aprendí a agradecer lo que tengo, a agradecer por mi gran familia, tus hermanos, esa tribu tan linda que son”, siguió la celebridad. Y agregó: “¿Sabés qué Facu? Estás ahí entre ellos, les dejaste un amor increíble. Son todos distintos, pero se cuidan y se respetan un montón, se quieren muchísimo y siempre están unidos para ayudarse”.