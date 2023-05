Martitegui se hartó en Telefe y cruzó a un participante de Masterchef: "Que sea la última vez"

Germán Martitegui enfureció con el Rodrigo, el bioquímico oriundo de Córdoba que participa de la edición 2023 de Masterchef. El comentario que pone en jaque su continuidad en el reality show de Telefe.

Germán Martitegui protagonizó un tenso momento con Rodrigo, uno de los participantes de Masterchef. Al principio comenzó en tono de broma, pero al darse cuenta de la gravedad del asunto, comenzó a retarlo con una serie de comentarios contundentes en plena preparación de su plato.

El participante de Masterchef tenía toda su cocina desordenada y en un movimiento desafortunado con su mano, tiró al suelo una bandeja con comida. Automáticamente se hizo presente Germán Martitegui, quien le dijo: "¿Qué es esto Rodrigo? ¿Te das cuenta que todo esto es consecuencia del desorden que tenés acá arriba?".

Frente a esta situación, le ordenó que no cocine hasta que no tenga todo en condiciones. "No entiendo. Yo no puedo creer el desastre que tenés acá ¡Mirá! Que sea la última vez que trabajas así", lanzó uno de los integrantes del jurados de Masterchef junto con Damián Betular y Donato De Santis.

"¿Qué son todos esos frascos? ¿Por qué tenés tanta cantidad de cosas y después haces una preparación chiquita?", le siguió recriminando Martitegui mientras Rodrigo se mostraba cada vez más nervioso. "Yo soy un complicado de la vida, un incomprendido de la vida. Entonces, todo es un lío", indicó el participante en diálogo con las cámaras del canal.

El incómodo accidente que Germán Martitegui padeció en MasterChef: "No hay"

Germán Martitegui estuvo a punto de ser perjudicado gravemente por un participante de MasterChef (Telefe). Antonio, el joven aspirante a chef, estaba intentando cumplir con el desafío del día, que consistía en trabajar con productos exóticos, pero cometió un error que casi lo termina dejando afuera de la competencia. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores, pero Martitegui no pudo ocultar su fuerte enojo hacia el joven.

Antonio se acercó a Germán, Donato de Santis y Damián Betular para presentar su plato. Cuando Martitegui lo probó, notó que el joven cometió un error imperdonable: dejó las semillas de la guayaba. Por esta razón, el chef estuvo a punto de perder uno de sus dientes. "¿Y con la guayaba, cómo hiciste?", le preguntó.

“Le quise dejar un poco las semillas. Lo probé y me gustó...", reconoció el joven, mientras Martitegui lo miraba con cara un gesto de indignación y Betular le hacía señas por detrás para que se callara. “¡Son re duras, no hay que ponerlas! Casi me saco una muela. Hay que sacar las semillas”, le recriminó el chef.

“Pido perdón. No me di cuenta”, reconoció el joven, sumamente avergonzado y apenado por la situación. Acto seguido, los miembros del jurado le preguntaron por qué miraba para arriba y les esquivaba la mirada. “Me incomoda mirarlos. Entonces miro para otras partes, para Wanda, las plantas... aún no caigo que estoy en MasterChef”, admitió Antonio.