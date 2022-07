Martín Salwe se fue del país y dejó una dura advertencia para El hotel de los famosos

Martín Salwe tomó una inesperada y fuerte determinación debido a la polémica que lo rodeó por su paso por El hotel de los famosos.

Martín Salwe tomó una inesperada decisión de cara a su futuro frente a la polémica que se generó alrededor de su paso por El hotel de los famosos. "Estudió bien las posibilidades y eligió irse", revelaron en Mañanísima sobre la determinación del participante del reality de El Trece. Además, Salwe dejó una dura advertencia para la producción del exitoso ciclo de la señal del Grupo Clarín.

Hace unas semanas, la polémica se instaló en El hotel de los famosos cuando muchos espectadores se enojaron con "La Familia" porque consideraban que le estaban haciendo bullying a Locho Loccisano. Rápidamente las redes sociales se llenaron de escraches contra los integrantes de ese grupo del reality de El Trece. Este ataque virtual obligó a varios participantes de El hotel a cerrar sus cuentas en redes o limitar los comentarios.

Uno de los que notó la violencia fue Martín Salwe, uno de los principales apuntados por los espectadores. Aconsejado por su círculo íntimo y ante la enorme cantidad de críticas que recibe en las redes sociales, Salwe tomó una drástica decisión: decidió irse del país, aunque sea por unos meses.

Según contaron en Mañanísima, Salwe "estudió bien las posiblidades y finalmente eligió irse a Israel por lo menos unos meses, un tiempo, hasta que se sienta un poco más seguro". Tal como ocurrió con Emily Lucius, el locutor está dolido por la imagen que está quedando de él en el reality, y antes de irse le habría dejado una fuerte advertencia a los productores de El hotel de los famosos: "Me cagaron la vida, espero ganar".

Es que Salwe sería uno de los finalistas junto con Alex Caniggia, algo que se sabe ya que hace algunos días se viralizaron imágenes de la definición, pese a que todavía no se conoce el resultado final. Esto recién se sabrá antes de que termine julio. "En Israel tiene un grupo de amigos que lo van a recibir", cerró Pampito sobre la importante determinación de Martín Salwe.

El pedido de disculpas de Emily Lucius

Consciente del escándalo que se generó en redes sociales por sus acciones en el reality, que además afectaron directamente sus fuentes de ingreso de canjes y publicidad, Lucius decidió compartir una disculpa pública en sus redes sociales. "Más allá que todo haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención, pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió", escribió la influencer en su pedido de disculpas público.

En el texto, Lucius reconoció que se equivocó, aunque destacó que "no fue de mala leche". "Ya hablé con Locho, pero hacer pública mis disculpas es lo que siento que corresponde, porque pública fue también la forma en la que dudé de él", agregó la influencer. La respuesta de Locho no tardó en llegar y pese a que no la nombró directamente, el mensaje para Lucius fue claro: "No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos".