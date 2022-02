Martín Bossi enfrentó los rumores de romance con Morena Beltrán: "Cuestiones que tienen que ver con el corazón"

El humorista Martín Bossi se sinceró sobre los rumores de romance con la periodista Morena Beltrán.

El humorista Martín Bossi y la periodista Morena Beltrán enfrentan fuertes rumores de romance. Según informaron en Intrusos, habrían sido vistos juntos en diferentes ocasiones cada vez más frecuentes. Ahora, él lo aclaró todo en diálogo con PrimiciasYa.com.

Según la información que le llegó al periodista Juan Etchegoyen, Morena y Martín habrían comenzado a salir en diciembre del año pasado. “Lo que me cuentan es que se trata de un amor a primera vista que resultó arrollador. Como él se tenía que ir a Mar del Plata para hacer la temporada, ¿adónde fue a pasar ella sus vacaciones? A Mardel”, anunció.

Adelantándose a lo que sabía que iba a ocurrir, aclaró que Bossi siempre “niega todas las relaciones que se le adjudican” pero que “esta vez va en serio”. Ahora, el humorista rompió el silencio. “No estaba enterado de lo que se dijo en Intrusos. Yo estoy en Mar del Plata haciendo temporada y estaba jugando al tenis cuando llega tu mensaje. No sabía nada”, expresó, en diálogo con el periodista Juan Pablo Godino.

“Durante 20 años de profesión yo he negado muchas veces cuestiones que tienen que ver con el corazón y cosas que eran verdad en algún momento, sobre todo para cuidar a la otra parte. He tenido noviazgos con mujeres que no eran del medio y me pedían que las cuide, o mujeres que eran del medio y por ahí no querían que se sepa”, explicó, sobre las acusaciones que recibió de Intrusos de haber negado romances anteriores.

Por último, Bossi dejó muy en claro que no tiene nada que ver con Morena Beltrán: “También he negado cosas de mi vida que no han sido ciertas. Ahora, nunca algo tan poco cierto como esto que se dijo. No la conozco a Morena Beltrán, no la vi en mi vida. En la realidad la vi una vez en el programa del Pollo Vignolo y nunca más”.

Y agregó, con su clásico toque humorístico: “No la vi nunca en ningún evento y ni la vi acá en la playa. Pobre chica, si ella tiene tal vez una relación con alguien se debe querer morir. Una cosa que la relacionen con Luciano Castro, El Duki o Sebastián Yatra, pero que la relacionen conmigo nada que ver. Pídanle disculpas”.

El mensaje de Martín Bossi para Intrusos por los rumores sobre Morena Beltrán

Antes de despedirse, le mandó “un beso grande” a los periodistas de Intrusos por haberle tenido tanta fe. “Con respecto a los chicos de Intrusos, son las reglas del juego. Les mando un beso grande y gracias por hablar siempre bien de mí, y por relacionarme con una mujer tan bella. Me dieron una idea y en cualquier momento le empiezo a escribir por Instagram. Pero no hay romance, estoy sorprendido y gracias a PrimiciasYa.com por preguntarme e ir a las fuentes”.