Marta Minujín sufrió un choque con el auto: se registraron 4 heridos y hay preocupación.

Marta Minujín sufrió un fuerte accidente automovilístico y tuvo que ser trasladada al hospital. La famosa artista plástica de 81 años chocó su camioneta contra otro auto en donde iban 3 mujeres, quienes también tuvieron que recibir atención médica inmediata.

El accidente se dio durante la noche de este lunes cuando Minujín chocó con su camioneta contra otro auto en el barrio porteño de Montserrat. En la intersección entre la Avenida Independencia y la calle Entre Ríos, la camionata Honda HR-V color negro, en donde iba la artista con un acompañante, colisionó contra el Gol Trend que, por el impacto, terminó sobre la vereda. Quienes se encontraban en este último vehículo tuvieron que recibir atención médica inmediata. Una de ellas, que es personal civil en la Policía de la Ciudad, fue trasladada y atendida por politraumatismos en el Hospital Ramos Mejía. Por otro lado, las otras dos mujeres fueron llevadas al Hospital Penna, de Parque Patricios.

Minujín se negó a ser trasladada por no contar con heridas visibles, motivo por el que fue atendida por una ambulancia de su prestadora de salud que la trasladó hacia el Instituto IDT, donde se le diagnosticaron traumatismo de tórax "sin riesgo de vida". Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y todas las heridas fueron superficiales.

Cómo evitar accidentes en las calles de Buenos Aires

La presencia de humo en la calzada es una de las situaciones más peligrosas para los conductores, ya que la baja visibilidad dificulta ver con claridad lo que se encuentra por delante en el camino, como otros vehículos o curvas, como así también la lluvia o bien manejar a altas velocidades. Para conducir de manera segura ante esta condición extrema, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) recomienda las siguientes acciones para reducir el riesgo y evitar siniestros viales:

• Disminuir la velocidad.

• Aumentar la distancia entre vehículos.

• Encender las luces bajas y los faros antiniebla.

• No circular con las balizas prendidas.

• Mantener el parabrisas limpio y usar el sistema de desempañado.

• Pisar el freno con suavidad y de manera intermitente.

• No realizar adelantamientos.

• No estacionar en la banquina.

• De ser necesario, detenerse en un lugar seguro.

• En moto, utilizar casco, vestimenta clara y portar algún elemento reflectante.

El organismo nacional también remarcó que estas recomendaciones son igualmente válidas en caso de niebla y/o neblina, ya que generan un efecto similar de baja visibilidad al conducir.

Línea telefónica 149 opción 2 de asistencia a las víctimas de siniestros viales

La ANSV recuerdó que en todo el país está disponible la Línea telefónica 149, opción 2, para las personas que hayan sido parte de un siniestro vial. Esta Red Federal de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales funciona las 24 horas y ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas y sus familiares en las instancias posteriores a la emergencia.

En lo que va de 2024, la Línea 149 gestionó más de 4 mil comunicaciones desde distintos puntos del territorio nacional.