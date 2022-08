Marley sorprendió en La Voz Argentina con una insólita pregunta a Lali Espósito: "Un misterio"

Marley sorprendió en La Voz Argentina al preguntarse cómo sería un hijo entre él y Lali Espósito.

Lali Espósito y Marley son una de las duplas más queridas por los televidentes por las risas que causan cuando están juntos. Esta vez, la cantante protagonizó un desopilante momento con Marley en La Voz Argentina (Telefe), programa en el que trabajan juntos, luego de que el conductor se preguntara qué tan alto o bajo sería su hijo si tuviesen uno juntos.

Todo comenzó cuando dos participantes, ambas llamadas Sofía y pertenecientes al equipo de Ricardo Montaner, se enfrentaran en el marco de las batallas. Mientras Sofía Maqueira es analista contable, Sofía Schiaffino es genetista, es decir, especialista en genética. Marley sintió mucha curiosidad por su profesión y aprovechó el momento para hacerle una insólita pregunta.

"Genetista... ¡suena re complicado! A ver, por ejemplo, ¿qué saldría de un hijo de Lali y yo? ¿Cuál es la altura? ¿Promedia o es que se va para el lado mío o para el lado de Lali?", indagó el conductor, quien mide 1.91 m, mientras Lali mide 1.54 m. "Un tamaño medio, seguro", bromeó Espósito.

Todos en el jurado se rieron por su ocurrencia y la concursante respondió que "es un misterio", ya que la genética muchas veces es impredecible. "Esperemos que no se vaya para el lado suyo porque la que tiene que parar al chico soy yo", dijo Lali, generando una carcajada general en todo el estudio. "Pido por favor que tengamos en cuenta el cuerpito. Vamos a buscar un punto medio", cerró la artista.

La dura devolución de Lali Espósito a dos participantes de La Voz Argentina

Si bien Lali Espósito se destaca por su carisma y calidez, también es muy exigente a la hora de evaluar técnicamente a los participantes. Recientemente, les dio una dura devolución a Julieta Silberberg y Micaela Sabra, dos participantes de su equipo que se enfrentaron en el desafío de las Batallas con la canción Baby Can I Hold You, de Tracy Chapman.

Lali les destacó que mucho más allá de lo vocal, no habían logrado transmitir emociones con la canción, algo fundamental para todo artista. “No voy a ser tan amorosa. Tengo otra tarea con ustedes y por eso estoy acá. Entiendo el nervio, esto va a sonar re mal y no quiero ser mala onda, pero no estuvieron a la altura para nada. Ni del programa en esta instancia, ni en el equipo y ni con sus compañeros que tienen dentro del equipo, los cantantes que hay en el Team Lali", comenzó.

En este sentido, les recordó que "ninguna vino a ganarse un lugar en el programa" y que a diferencia de los ensayos, en donde había salido todo muy bien, esa vez estuvieron muy flojas. "Yo no sé qué estaban haciendo antes de subirse al escenario, pero ninguna transmitió la canción. Hay algo que no se compra con nada, que es cuando alguien transmite algo y pasa algo en el espacio", concluyó. Finalmente, se terminó quedando con Julieta.