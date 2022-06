Marley se metió en la disputa entre Susana Giménez y Jorge Rial: "Una persona excelente"

Marley opinó de la guerra entre Susana Giménez y Jorge Rial.

Marley se metió de lleno en la guerra mediática, y próximamente judicial, que se desató recientemente entre Susana Giménez y Jorge Rial. "Es una persona excelente", aseguró el conductor de Por el mundo en diálogo con Intrusos desde la puerta del restaurante donde festejó su cumpleaños 52 con muchos invitados famosos.

Hace algunos días Jorge Rial vaticinó que a la obra de Susana Giménez en Uruguay le iría muy mal, algo que no le gustó para nada a la diva de los teléfonos que le respondió con todo. Los cruces mediáticos siguieron con dardos venenosos de ambos lados y Susana aseguró que luego de charlar con Fernando Burlando decidió que le hará un juicio "por mucha guita" al conductor de Argenzuela (Radio 10). Hasta contó que lo va a dejar "en la calle por mala persona".

Quien se metió en las últimas horas en esta virulenta disputa es nada menos que Marley. En la puerta del restaurante donde festejó sus 52 años, el conductor de Por el mundo dejó bien en claro en qué vereda está parado en esta pelea. "Siempre voy a estar al lado de Susana", aseguró Marley en diálogo con Intrusos.

"Es lo más. Es una persona excelente. La conozco hace años", sentenció el conductor, defendiendo a su amiga. Es que la relación de Marley con la diva de los teléfonos es tan cercana que Susana es la madrina de su hijo Mirko, con quien compartieron divertidos momentos hace un tiempo en Miami, cuando fueron a visitarla con Por el mundo, el ciclo de viajes que presenta uno de los conductores más destacados de Telefe.

El otro famoso que opinó sobre la guerra entre Susana y Rial

Claro que Marley no fue el primer famoso en opinar de esta picante rivalidad que se acrecentó en los últimos días. Luego de que Susana le dijera a Rial que se "vaya a la mierda" mientras levantaba el dedo mayor haciendo el gesto de fuck you, el conductor de Sobredosis de TV (C5N) recogió el guante, compartió esa imagen en su cuenta de Twitter y escribió: "Nada. Esto". Entre las respuestas a su posteo estuvo la de un reconocido cantante del rock nacional. Tras ver la fuerte imagen de Susana Giménez haciendo fuck you, Iván Noble dejó un filoso comentario.

"Se lo ve algo desmejorado a Ozzy Osbourne", escribió el ex Caballeros de la Quema, recordando al legendario cantante de Black Sabbath. Para cerrar, Iván Noble concluyó de forma lapidaria: "Una pena". Vale aclarar que el músico es un usuario activo de las redes sociales y suele dejar fuertes opiniones sobre los temas más variados.