Marley se calentó con Telefe tras el regreso de Por el Mundo con Susana Giménez: "Enjaulados"

La polémica que se dio en la vuelta de Por el Mundo, el programa de televisión de Telefe que compartieron Marley y Susana Giménez.

Susana Giménez volvió a estar en la televisión abierta argentina junto a Marley, por Telefe, y el programa Por el Mundo durante el prime time del martes 9 de noviembre de 2021 resultó un éxito en todo sentido. Dos de las máximas figuras del canal que mandó en el rating durante casi todo el año se divirtieron en Miami (Estados Unidos), la pasaron muy bien, se rieron, visitaron lugares muy turístico y recordaron anécdotas de algunos paseos anteriores en estas dos décadas que llevan de amistad.

Sin embargo, también hubo espacio para la polémica y para una fuerte rispidez entre el histórico conductor y la señal de las tres pelotitas, principalmente en las redes sociales a través de las respectivas cuentas oficiales de Twitter: @telefe y @marley_ok. Allí, el presentador cruzó al medio de comunicación con un comentario que sorprendió bastante a sus más de cinco millones de seguidores.

Marley vs. Telefe en la vuelta de Por el Mundo junto a Susana Giménez

Todo comenzó cuando desde el Twitter del canal promocionaron el retorno del tradicional programa entre el líder y la diva con el siguiente mensaje y algunos emojis: "¡Volvieron los viajes a pura aventura! Marley y Susana Giménez recorrieron un zoológico y se encontraron con todo tipo de animales exóticos". Este tuit generó una oleada de comentarios negativos, principalmente por parte de los ambientalistas y los amantes de los animales, porque criticaron duramente que ambos fueran "a un zoológico ".

Entonces, Alejandro Wiebe, ante la lluvia de cuestionamientos, escribió debajo de esa misma publicación: "No era un zoológico, era una selva libre donde los enjaulados éramos nosotros". Involuntariamente, lo único que hizo el protagonista fue generar más polémica y comentarios todavía, por lo que casi de inmediato desde Telefe eliminaron el tuit original y decidieron terminar así con los reclamos al respecto.

Para colmo, en plena emisión, la actriz, exmodelo y empresaria lanzó otra frase que provocó un profundo rechazo: "Si se pudiera, yo tendría algún mono en mi casa, ¿por qué no? Lástima que no se puede".

La polémica entre Telefe y Marley en Twitter en Por el Mundo.

La polémica por Marley y Susana Giménez con los monos en Por el Mundo, por Telefe

Algunos de los comentarios negativos hacia los famosos conductores y también hacia el propio canal en Twitter fueron: "Chicos, pobres monos, NO. Horrible"; "Susana contando que ella y la hija tuvieron monos jajaja, re normal todo por suerte"; "todos los animales sufren enjaulados, Su, no sólo los monos"; "Susana: 'No se puede tener monos en una casa lamentablemente'´"; "qué tristes las escenas de los monos atados por el cuello en la India, nefasto recuerdo. Y la cacatúa en esa jaula, tampoco muy afortunado. Qué triste es ver a los animales en esas condiciones. No pude seguir viendo"; "Por el Mundo. Los monos libres pero las aves enjauladas, una truchada ese parque".