Marley reveló que Mirko podría tener un hermanito pronto: "Tengo ganas"

Marley manifestó su deseo de volver a convertirse en papá por segunda vez tras el nacimiento de su hijo Mirko en 2017.

Marley está triunfando en la televisión con su programa Por el mundo recorriendo distintos países junto a su hijo Mirko. Mientras tanto, está preparando algo más: un reality show sobre el día a día de los dos juntos en su aventura, Marley y Mirko, un viaje por nuestro mundo. En diálogo con Infobae, el conductor habló sobre la paternidad, sus deseos a futuro y la posibilidad de volver a convertirse en papá.

Desde que Marley tuvo a Mirko se convirtió en uno de los nenes más famosos del país: tiene más de 5.5 millones de seguidores en Instagram y hasta su propio canal de YouTube. Ahora que cumplió 4 años, le dijo a su papá en reiteradas ocasiones que le gustaría tener un hermanito. Hasta hace poco, Marley lo veía imposible debido a todo lo que implica traer un hijo al mundo hasta que algo le hizo cambiar de opinión.

“Está pidiendo un hermanito. Ahora sí tengo ganas porque ya lo veo como un niño niño. Al principio estaba sobrepasado con todo, con mi vida y con él”, relató el conductor. “Ahora también, pero es como que ya me acostumbré y todos los que tienen más experiencia que yo me dicen: ‘Mirá, ya cuando hiciste ese gran cambio de vida tener otro hijo ya no es un gran cambio de vida de vuelta sino que se agrega a ese cambio de vida que ya tenés’”, continuó.

En medio de este momento de estabilidad laboral y personal, Marley reconsideró la idea de tener otro hijo y decidió que eventualmente ocurrirá. “El gran cambio es la primera vez, después es simplemente otro niño que se acopla, sumar a esta historia y que alguien lo acompañe a él también y que juntos entiendan esa historia particular que ellos tienen”, cerró.

Marley y Mirko, un viaje por nuestro mundo y la desmitificación de la gestación subrogada

Durante esta entrevista Marley explicó que, a diferencia de lo que muchos creen, estas cosas no se planean de un día para el otro y que todavía hay mucha desinformación sobre todo que implica alquilar un vientre. “Por supuesto que todo tiene un proceso que tiene que ver con la naturaleza, con Dios o con lo que cada uno crea. No es que uno lo decide ‘hoy lo tengo’”, destacó.

Tras los comentarios negativos que recibió con el nacimiento de Mirko por parte de las personas que no entienden este proceso, expresó: “El reality también ayuda un poco a entender eso. La gente piensa que uno va y dice: ‘¿Me das un niño?’. Como que vas al shopping, lo comprás y decís: ‘Lo quiero con estos ojos, con este pelo…’. Hay una fantasía extraña, nadie entiende bien que la subrogante que lleva el embarazo no es la madre biológica. Hay muchas cosas que me doy cuenta cuando me preguntan que nadie las entiende bien”.