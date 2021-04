Marley reveló cómo fue el momento en el que su hijo Mirko le preguntó por su madre biológica: "Me miró y me dijo '¿y mamá?'"

Una de las duplas más tiernas de la TV argentina.

Marley sorprendió durante este jueves por la mañana al detallar el momento exacto en el que su hijo Mirko le preguntó quién era su madre biológica. "Me miró y me dijo '¿y mamá?'", confesó el conductor de 50 años de Telefe ante la pregunta de Nancy Pazos en el programa Flor de equipo, del mismo canal.

Mientras el niño de apenas tres años tomaba una clase virtual del jardín por Zoom como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, tuvo esa duda que descolocó al animador porque no la esperaba en ese momento. "Fue hace un montón, en uno de los Zooms del jardín. Estábamos en una clase de gimnasia, corriendo alrededor de la mesa, y la maestra dice 'pídanle los almohadones a mamá y papá'. Él me miro y me dijo: '¿Y mamá?'", reconoció el presentador.

Además, Marley dio a conocer cómo reaccionó: "Le dije que hay nenes que tienen mamá y papá, otros sólo mamá y otros sólo papá. Que él tenía sólo papá". Y la respuesta de Mirko no se hizo esperar... "Me miró y me dijo 'ah, ok' y siguió con la clase. No lo tenía ensayado. Me dijeron que siempre vaya con la verdad pero hasta donde él vaya preguntando", cerró tras referirse a la donante de óvulos que hizo posible la llegada de su hijo.

A ambos se los suele ver muy contentos en los diferentes programas de televisión que lidera Alejandro Wiebe, incluso cuando bromeaban en las diferentes emisiones de Por el Mundo con el nene de su amiga Florencia Peña, Felipe, a lo largo de las viajes y de las excursiones turísticas en la época previa a la pandemia de coronavirus.

La trayectoria de Marley en la TV argentina

El también productor nació el 1° de junio de 1970 en Carapachay, Provincia de Buenos Aires, y debutó en su carrera profesional en la pantalla chica en 1991 en El Trece como columnista de Fax. Más tarde, se destacó y obtuvo nominaciones y premios gracias a su labor en Cha Cha Cha, Teleshow, El Show de la tarde, Operación Triunfo, Odisea, La Voz argentina, El muro infernal, Justo a tiempo, Minuto para ganar, Celebrity Splash, Tu cara me suena y La Nave de Marley, entre otros.