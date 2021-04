Telefe vive un gran momento en su pelea por el rating contra El Trece. Y, si bien MasterChef Celebrity es la figura que hace la diferencia, Marley con el ciclo Minuto para ganar suma una considerable audiencia a la programación. Es por esto que los televidentes se habrán sorprendido con la noticia de que el programa de juegos llega a su fin.

¿Qué podrá Telefe en lugar de Minuto para ganar? El canal apuesta a un nuevo enlatado llamado Doctor Milagro, que comenzará el lunes 12 de abril a las 21:30 horas, y narra una conmovedora historia sobre un joven médico que enseña que ser diferente puede marcar la diferencia.

El doctor Ali Vefa, que posee el trastorno del espectro autista y tiene síndrome de Savant, también conocido como “el síndrome del sabio”, comienza a trabajar en una unidad quirúrgica en la que en un principio se le dificultará la comunicación con sus compañeros y pacientes. Luego de los prejuicios que despertará en sus colegas, el doctor se irá ganando la confianza, el cariño y el respeto de todos como médico auxiliar de cirugía en el Hospital Berhayat de Estambul, además de luchar para cumplir su sueño y encontrar a la familia que siempre soñó.

Doctor Milagro (Mucize Doktor) se emitirá en Telefe de lunes a viernes, está protagonizada por Taner Ölmez y es la adaptación turca de la serie original surcoreana llamada The Good Doctor, que es principalmente conocida a nivel mundial por su versión estadounidense que tiene como figura principal a Freddie Highmore (Charlie and the Chocolate Factory, Bates Motel).

El motivo por el que Marley termina con Minuto para ganar

Claramente el rating no es problema para el exitoso formato que llega a su fin, sino el tiempo, dado que Telefe tiene a Marley, conductor histórico del canal, comprometido para un nuevo programa que ya ha logrado buenos números en su pantalla: La Voz Argentina.

El reality de canto volverá este 2021 a la televisión con el padre de Mirko como presentador, y las grabaciones ya comenzaron durante la última semana de marzo. El jurado que ocupa las sillas giratorias está compuesto por Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y el dúo Mau y Ricky.

Vuelve La voz argentina a Telefe

En esta última temporada de Minuto para ganar, Marley no contó con la compañía de Noelia Marzol, sino que tuvo co-conductoras rotativas por semana: Lizy Tagliani, Florencia Peña y Vicky Xipolitakis. En el programa también participó Nazareno Mottola aportando su cuota humorística.