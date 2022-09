Mario Pergolini apuntó contra el fan de Wanda en vivo: "Qué pelotudo"

Mario Pergolini protagonizó un tenso momento al aire al referirse a Mariano de la Canal, "el fan de Wanda Nara".

Mario Pergolini tuvo un exabrupto al aire en su programa al hablar sobre Mariano de la Canal, más conocido como "el fan de Wanda Nara", quien se hizo famoso por sus cómicas actuaciones en La Academia de ShowMatch.

Resulta que Mariano había contado durante una entrevista con Infobae: "Dejé de ser vegano porque me mordió un perro". En su relato, "el fan de Wanda" explicó que antes tenía mucha compasión por los animales hasta que un día un perro lo atacó y decidió volver a comer carne ese mismo día. Pergolini se indignó con sus declaraciones y opinó abiertamente que "es un pelotudo".

"Todo bien con Mariano de la Canal... pero Pergolini le dijo 'pelotudo'", comentó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece). Acto seguido, mostraron en pantalla el clip del conductor de radio diciendo: "Qué pelotudo". "Si hay algo que Pergolini manejó toda la vida es el eufemismo. La sutileza es lo nuestro", ironizó Lussich.

"Igual hay que elegir también con quién pelearse. Yo que Mariano de la Canal, me pongo en cadena nacional y empiezo a contarle todas las costillas a Mario Pergolini", advirtió Adrián Pallares. "Hay que elegir al enemigo, ¿no es cierto?", concluyó Malena Guinzburg.

Los comienzos del "fan de Wanda" en la televisión

"El fan de Wanda" contó en aquella entrevista cómo fue el primer día en que apareció en pantalla. "Fue una cosa medio pactada. La verdad que la idea fue de Wanda, a ella se le ocurrió... Kennys Palacios, que es ahora su mano derecha, empezó peinándola y maquillándola y un día me llama por teléfono y me dice 'Wanda quiere un fan esta noche'", recordó el actor. A diferencia de lo que muchos creían, no era un fanático real de la empresaria.

"'¿Cómo?', le dije. 'Sí, quiere un fan para el programa porque no tiene previa', me dijo. Yo le dije que no me animaba, pero Wanda me habla y me dice 'Marian, hagamos esto, va a estar bueno, está divertido... si vos hacés reír a Tinelli, te vas para arriba'. Esas fueron sus palabras y me convenció", continuó Mariano. Fue entonces cuando Marcelo Tinelli le alcanzó un micrófono y comenzó su actuación: "Hice mi show, dije 'estoy en el baile y tengo que bailar'. Y lo di todo", cerró.

Hoy en día, "el fan de Wanda" se convirtió en un ícono de las redes sociales. "Yo soy un meme muy popular, para todo ponen mi cara, a todos los cantantes le cambian la cara en los memes... y yo no reniego de eso, me encanta. Me divierte y fue un negocio para mí. Yo me compré mi casa gracias a eso y a todo lo que hago. Nunca me quedé sin trabajo, lo volvería a hacer", concluyó.