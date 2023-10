Mario Massaccesi lo dijo de una vez: "Ponerse de culo"

El conductor de televisión habló en sus redes sociales sobre un insólito tema. Mario Massaccesi causó sorpresa en sus seguidores con su posteo.

Mario Massaccesi es un periodista que trabaja en medios de comunicación como TN y El Trece hace décadas y, más allá de su rol como comunicador en canales de televisión, tiene un perfil en sus redes sociales donde muestra otras facetas de su personalidad. En una de sus últimas publicaciones, Massaccesi llamó la atención de sus miles de seguidores con una fuerte reflexión acerca de las personas que lo sacan de quicio. El presentador utilizó una divertida analogía para hacer referencia a algunas situaciones que debió enfrentar.

La vida privada de Massaccesi siempre fue una incógnita para el público, ya que poco se habla de sus amoríos o su familia. A pesar de que el periodista es muy activo en su cuenta de Instagram y comparte varias situaciones de su día a día, mucha gente aún siente curiosidad por algunos detalles de su intimidad. Si bien este posteo no devela algo trascendental sobre su personalidad, sí sorprendió a muchos ya que conocieron un nuevo sentido del humor del comunicador.

“De vez en cuando, en algunas circunstancias y con determinada gente, hay que saber y/o aprender a ponerse de culo. Que tengas un gran martes”, escribió el periodista en el pie de foto de su publicación. En la misma, compartió un video donde se ve una mano que dibuja un sinfín de traseros desnudos. Los usuarios que siguen la cuenta de Massaccesi se mostraron estupefactos y divertidos ante el posteo del periodista e hicieron comentarios como “Es real,más en estos días donde no sabes como responder frente a situaciones que te toca vivir!! Darte vuelta sirve para no ver la realidad, pero tampoco es bueno no enfrentarla!”, “Estamos acostumbrados ...ojalá q pronto no paremos y desaprendanos..para no repetirlo” y “Excelente reflexión y muy cierta”.

La noticia sobre el futuro de Mario Massaccesi que dieron en Intrusos

"Quieren dividir, lo quieren dejar a Massaccesi, pero lo quieren para un programa de Feinmann, en el medio, sandwichito, entre ellos dos. En LN+ alargarían todo", comentó Guido Zaffora en Intrusos después de informar que Eduardo Feinmann se pasaría a TN. Y sumó: "Lo que me cuentan es que él (Feinmann) ya lo dijo en la radio, ya se lo dijo a los compañeros, está negociando la guita, la plata que es lo más importante. En LN+ ya se sabe, es un secreto a voces, ya lo habló con las autoridades. Lo que resta es firmar el contrato, y ahí lo anuncia".

La experiencia espiritual de Mario Massaccesi

"En el hogar de la Madre Teresa de Calcuta. Visitamos y compartimos un rato con los mayores y los niños abandonados que pasan sus días al cuidado de las hermanas de la caridad. Y por supuesto fue conmovedor", escribió el periodista de 56 años de edad en el pie de foto de una publicación donde se mostró frente a una estatua dedicada a Santa Teresa de Calcuta en el Áshram ubicado en Agra.