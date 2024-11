Mario Massaccesi define su futuro en El Trece: "Hacer un cambio"

Mario Massaccesi es uno de los conductores más queridos y exitosos de la pantalla de El Trece, donde actualmente está al frente de Cuestión de peso. Pero en los últimos días comenzó a circular que el reconocido periodista y presentador recibió una oferta del canal del Grupo Clarín para "hacer un cambio" de cara al 2025.

Cada vez falta menos para el comienzo de un nuevo año y los principales canales de la televisión argentina empiezan a mover sus piezas para acomodar sus grillas para el 2025. Ese es el caso de TN, que tendrá que encontrar reemplazantes para Sergio Lapegüe y Roxy Vázquez en la primera mañana del canal de noticias. Mientras el conductor dejó la señal luego de 34 años para "salir de la zona de confort", su colega será reubicada en otro programa, aunque Laura Ubfal aseguró en su portal que Vázquez tiene "nuevas propuestas" para el 2025.

Si bien la dupla seguirá hasta mediados de diciembre, desde TN ya tendrían prácticamente definidos a sus reemplazantes. Según reveló La Nación, Mario Massaccesi es uno de los apuntados por el canal de noticias para hacerse cargo de la primera mañana y están en plenas negociaciones. "No está nada definido. Solamente me preguntaron si yo estaba disponible para algunos de los horarios porque quieren hacer un cambio", le explicó el conductor de Cuestión de peso al diario.

"Dije que sí, pero no está concreto ese cambio todavía. Tengo una nueva reunión en estos días para que me digan cómo sigue la cosa", sumó Massaccesi, que además del reality está al frente de En síntesis, el noticiero con el que cierra su programación cada día El Trece. Esto significa que para conducir la primera mañana tendría que hacer movimientos en su rutina laboral, por lo que tendrá que tomar una decisión próximamente.

La intención de TN sería que la compañera de Massaccesi en Tempraneros sea la productora y cronista Paula Bernini, quien al parecer tiene dudas al respecto ya que preferiría seguir como movilera. Lo cierto es que en el canal de noticias todavía tienen algunos días para definir a los reemplazantes de Sergio Lapegüe y Roxy Vázquez en la primera mañana.

Preocupación por lo que pasó en pleno aire de Cuestión de Peso: "Estoy harto"

Cuestión de Peso es un reality show basado en la competencia de personas con obesidad, basado en diferentes secciones. Una de éstas se centra en clases de entrenamiento para los participantes, dictadas por el médico Sergio Verón: en una reciente rutina de ejercicios, el profesional perdió la paciencia y lo hizo saber.

El médico dio las indicaciones de la tarea deportiva que los concursantes debían realizar y no estuvo conforme con la repuesta de uno de ellos, por lo que se mostró enojado. "Mientras van trotando, yo les voy a ir explicando el ejercicio, pero no van a parar. Un poco para el otro lado, así no se marean. Para allá. Vamos. Ahí arriba las rodillas. Arriba, arriba. Ahora van a agarrar dos tobilleras y se van a poner dos en cada pierna. ¿Están?”, soltó en un principio Verón.

Minutos después, uno de los participantes se mostró sin ganas de hacer la actividad y el profesional se indignó: "A ver, si Marcelo decide que no quiere hacer la clase, no hace clase para nadie. O sea que depende de Marcelo. Estoy harto de andar remando con cada uno de ustedes. La reman ustedes. Si él no quiere hacer la clase, yo levanto la clase y nos vamos todos. ¿Listo?”.

"Listo, se terminó la clase. Se levantó la clase. Él dijo que no quería hacer la clase, no hay vuelta atrás. ¿A ustedes les parece?”, continuó el médico. Y cerró: “Marcelo, estás de más acá. ¿A vos te parece que yo, a esta altura, en octubre, tengo que seguir remando para que vos vayas al suelo y hagas un ejercicio? Te cagás en tus compañeros".