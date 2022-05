Marina Calabró fulminó a Pampita: "Medio berreta"

Marina Calabró reavivó las internas con "Pampita" y lanzó una fuerte crítica hacia ella.

Marina Calabró, panelista de Lanata sin Filtro, hizo un filoso comentario sobre “Pampita”, quien está muy cerca de estrenar la segunda temporada de su reality show de Paramount, Siendo Pampita, en el que mostrará aún más detalles de su día a día.

En reiteradas ocasiones, la modelo recibió críticas por su decisión de hacer dinero mostrando su intimidad. Uno de los hechos que más polémica generó fue que en la primera temporada filmó el momento del parto de su hija Ana, la beba que tuvo con Roberto García Moritán.

Ahora que se anunció el estreno de la segunda, Marina hizo un polémico comentario al respecto. “Al principio la excusa era que estaba embarazada... No los quiero condicionar, pero el tráiler promocional es un poco ‘taberre’ porque está grabado como desde un celular”, expresó la panelista, evitando decir explícitamente la palabra “berreta”.

“Está bien que le quieran dar imagen de piberío, pero chicos, ¡son Paramount! Hagan superproducciones. No queremos ver más camarita en mano, celular… Están poniendo 300 mil gambas verdes y ustedes están con el celular filmando a la pequeña reñoto”, se quejó la panelista. Cabe destacar que este no es el primer cruce entre Marina y “Pampita”, ya que tienen un largo historial de peleas mediáticas.

Las peleas entre Marina Calabró y “Pampita”

Uno de los últimos cruces entre las dos conductoras fue en marzo de 2021, cuando "Pampita" se enfureció por las críticas que la periodista hacía en Lanta sin Filtro sobre su programa, Pampita Online. En respuesta, Calabró le dijo que tenía que estar agradecida ya que le estaban dando rating.

“¿Tendrán algo ellos personal? No digo LAM, sino esta chica Marina. La verdad es que yo no la conozco, no compartimos novio, no compartimos trabajo, nada. Me parece que nunca la vi en vida. Y si la vi, no la recuerdo”, expresó “Pampita”. Y agregó, filosa: “¿Qué les pasa con nuestro programa? Hagan lo que quieran, diviértanse, chicos. No pasa nada, acá no nos enganchamos. No van a poder, menos en este estado divino en el que estoy que todo me resbala”.

La polémica aumentó todavía más cuando Calabró señaló a la modelo como “machista” por sus dichos sobre compartir un novio y se mostró sumamente ofendida de que se hiciese la que no la conocía. “Ningunear a alguien que labura hace 30 años… Si nunca me vio o no tiene una referencia de quién soy, está un poquito desinformada”, cerró.