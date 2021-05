Mariano Iúdica cruzó a Horacio Cabak por su visita a PH, Podemos Hablar: “¿Había mucho apuro en ir?”

La presencia de Horacio Cabak en PH Podemos Hablar sorprendió a todos. El modelo había presentado un bozal legal a los medios de comunicación para que no se metan en su vida privada pero, aun así, eligió el programa de Andy Kusnetzoff para dar su versión de la polémica instalada con su esposa, Verónica Soldato. Esto no gustó mucho a Mariano Iúdica y a todos sus compañeros de Polémica en el Bar y se lo dejaron en claro.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich fueron quienes contaron en Intrusos que había mucho malestar en Polémica en el bar por su actitud. E, incluso, aseguraron que tanto el conductor del ciclo, Mariano Iúdica, como su productor, Gustavo Sofovich, se habían enterado de la decisión del ex modelo de ir a hablar a otro canal de lo que no había querido hablar en el que lo tiene contratado por una tercera persona.

“¿Había mucho apuro en ir a lo de Andy? ¿No podías esperar un mes más?”, fue lo primero que le preguntó el anfitrión de la tradicional mesa de café. Y Cabak respondió: “Cuando fuera, iban a decir: ‘Eh, ¿por qué estás ahí’. Sea en un mes, dos meses, cinco meses o siete meses. ¿Tengo que pedir permiso para ir de invitado a un programa?”. Conocedor del medio como pocos, al notar cierta actitud altanera de su compañero Chiche Gelblung le contestó: “No tenés razón. Hay que decir que no”.

En ese momento, Iúdica le explicó que estaban tratando de entender “cómo era el chiste”, ya que venía de poner “un bozal legal” para que no hablaran de su crisis. “Ni siquiera es una cautelar: hicimos una presentación para que se evite la difamación y hubo un juez que dijo que la vida privada hay que respetarla. Los hechos de la vida privada de una persona no se juzgan en televisión. Y más cuando hay dos menores de edad”, insistió Cabak, mientras sonaba de fondo una guitarra.

“Estratégicamente fue brillante, porque se dejó de hablar del tema. ¡Y vos vas y te metés otra vez!”, lo increpó entonces Iúdica. “Es que no se puede hablar del tema”, repitió el ex modelo. Y Chiche no lo dejó pasar: “¡Pero si hablaste vos del tema!”. “Yo no hablé de qué pasa con mi mujer, los motivos de lo que pudo haber sucedido. No hable nada. Hablé de mi enfermedad y de la importancia de mi familia en mi vida”, se defendió Cabak.

Entonces, Luis Ventura explicó: “Yo no creo en las cautelares y en los amparos. Para mí las historias hay que contarlas como las quieren contar y hasta dónde los protagonistas quieren que se cuente. Y creo que Horacio yendo y exponiéndose de esta manera, deja la puerta abierta para que lo maten gratuitamente”. “¿Por qué me tienen que matar?”, preguntó entonces Cabak. “¡Porque no dejaste hablar a otros compañeros!”, exclamó Iúdica.

Llegado ese punto, el ex modelo insistió en que “lo que pasa entre cuatro paredes” en la vida de una persona no debe ser debatido en televisión. “Pero no fue entre cuatro paredes, porque hay alguien que habló y salió públicamente. La historia la contó alguien”, dijo Ventura. Y, como si no quedara claro, Gelblung remató: “La contó alguien que es la madre de los menores”. “Ahí ya están entrando en una parte de la que no se puede hablar”, fue lo que atinó a responder Cabak para intentar cambiar de tema.