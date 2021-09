Mariano Closs le hizo una pregunta a Raúl Cascini y lo descolocó: "Del otro lado lo dicen"

Mariano Closs le preguntó a Raúl Cascini si filtraban los llamados del entorno de Sebastián Villa y lo descolocó.

Mariano Closs descolocó a Raúl Cascini con una pregunta respecto a ciertas críticas que recibe el Consejo de Fútbol de Boca. El periodista tuvo la oportunidad de hablar largo y tendido con el ex jugador en ESPN F12 y le consultó por la denuncia pública de Sebastián Villa de que los dirigentes xeneizes no le atendían los llamados en los que quería pedir que lo transfirieran al exterior.

Distanciado de Sebastián Pollo Vignolo por su salida del programa que conduce el relator, como parte del Consejo de Fútbol de Boca, Raúl Cascini tiene una relación particular con el periodismo deportivo. Apuntado por Mariano Closs como uno de los que iniciaron los incidentes del escándalo que protagonizó el club de La Ribera con Atlético Mineiro, el Mosquito le brindó una extensa entrevista a ESPN F12, entre los que se tocaron muchos temas, incluidas las denuncias públicas de Sebastián Villa de que en Boca no le respondían los llamados.

"¿Atendés los teléfonos o no los atendés? De los otros lados dicen: no me atienden los teléfonos. ¿Quién tiene que atender los teléfonos de los clubes o los empresarios que vienen a buscar jugadores?", le preguntó directamente Closs al entrevistado. Descolocado por la pregunta, Cascini repreguntó para saber si el conductor se refería "al tema de los representantes". En ese momento, el periodista explicó que desde el entorno del delantero colombiano aseguran que ni el propio Cascini, Jorge Bermúdez o Marcelo Delgado le atienden el teléfono. "Se ve que filtran, como que yo te llame y no me atendés", detalló Closs.

Sin querer entrar en detalles y algo tenso por la pregunta que le hizo el periodista, el ex jugador replicó: "Sí atendemos, no vamos a entrar en eso finito, pero atendemos a todo el mundo. Si no, ¿cómo vinieron jugadores y se fueron jugadores?". Está claro que Mariano Closs no se guarda nunca sus críticas a la dirigencia de Boca Juniors, y especialmente contra Raúl Cascini, a quien cruzó en más de una oportunidad.

El respaldo a Battaglia y la desmentida a que le "arman" el equipo

En la misma entrevista, Raúl Cascini también negó que el Consejo de Fútbol decida quiénes juegan y quiénes no. "Nosotros no ponemos ni sacamos a ningún jugador. Podemos hablar dos horas de futbol como hablamos todos los días adentro del predio, pero después el que toma la decisión es el técnico", aseguró el ex mediocampista. En ese sentido, Cascini destacó el trabajo que está haciendo Sebastián Battaglia como director técnico de Boca, en donde pudo promover a "muchos jóvenes": "Él los conoce. Hace un año y medio que está trabajando en el club, así que creemos que va por un muy buen camino".