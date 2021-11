Mariana Nannis podría ir presa por este motivo: "Entre 5 y 15 años de cárcel"

La esposa del futbolista podría tener graves consecuencia por un delito que habría cometido.

Mariana Nannis atravesaría uno de los momento más difíciles de su vida, según informaron periodistas de espectáculo, por un revés judicial que podría costarle la libertad. La madre de de Alex y Charlotte Caniggia habría falsificado la firma de su ex esposo para la compra de un departamento y las consecuencias podrían causarle mucho daño.

"Ella se encuentra con una deuda enorme, en su peor momento con Caniggia. Corrían riesgo los dos departamentos por la millonaria deuda de expensas. Nannis, por consejo de su entorno, vende uno de los departamentos, pero para hacerlo necesitaba la firma de Caniggia. Él no quería firmarle y ella habría inicializado las hojas con las letras CPC (Claudio Paul Caniggia)", comenzó su descargo el periodista Diego Esteves, panelista del ciclo A la tarde.

El compañero de piso de Karina Mazzocco siguió su discurso y advirtió las consecuencias que Nannis podría tener por su supuesto accionar: "Eso es lo mismo que falsificar una firma y comprende los delitos de fraude, perjurio, robo y lavado de dinero. de mínima la multa es de 2 a 5 mil dólares por hoja falsificada. Si hubiera reincidencia, puede llegar a 250 mil dólares, podría perder la Visa para entrar a Estados Unidos y cárcel de entre 5 y 15 años".

La respuesta de Gonzalo Nannis y Luis Ventura a Esteves

Justo después de que el periodista finalizara su exposición, Gonzalo Nannis, hermano de Mariana, retrucó su información: "A ese departamento no lo compró Claudio. Te aclaro que no lo compró Claudio. Lo compró Mariana con plata de ella en los 90. Lo compraron casados. pero ella no falsificó ninguna firma porque lo compró ella con su propia plata".

Por su parte, el periodista Luis Ventura, también parte de A la Tarde, se sumó al deate y agregó información favorable para Mariana Nannis: "Acá una amiga de la pareja me dice que no falsificó firmas porque estaba todo a nombre de ella. Lo compró como propietaria".

El enojo de Claudio Paul Caniggia con un cronista de A la Tarde

En la misma emisión del ciclo conducido por Mazzocco pusieron al aire una entrevista que un movilero le hizo a Claudio Paul Canigia cuando el futbolista subía a su auto. "¿Quería preguntarte por el tema de que tu abogada renunció, no te va a estar representando, ¿qué pasó?", preguntó el notero. "¿Quién? No sé de qué estas hablando. No, no, no... ¿Podés salir de acá?", enunció Caniggia, antes de dar un empujón al joven para poder cerrar la puerta de su coche.