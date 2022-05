Mariana Genesio Peña hizo su descargo luego del ataque transfóbico: "Super trava"

La actriz se manifestó en las redes sociales luego de ser víctima de un ataque transfóbico.

Mariana Genesio Peña fue víctima de un ataque transfóbico en la vía pública mientras brindaba una entrevista para LAM. Tanto la artista como el cronista del programa y el camarógrafo no pudieron creer lo que sucedió mientras grababan la nota. Sin embargo la actriz se expresó en sus redes sociales para manifestar lo que piensa al respecto.

La artista utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una postal de ella y una vez que pudo procesar el mal momento que pasó, Mariana Genesio Peña escribió: "Hoy fui objeto de un ataque transfobico en una nota con @elejercitodelam #LAM 'Es un Trava'! Y más comentarios con odio. Me encantaría no darle relevancia pero hay que visibilizar y detener los mensajes de odio e intolerancia en los medios".

Mariana Genesio Peña manifestó con total orgullo su condición y dejó en claro que tiene derecho a decidirlo. La actriz terminó con las siguientes palabras: "SÍ! SOY TODA UNA TRAVA! Y amo serlo. Y TENGO TODO EL DERECHO A SERLO. Gracias por todos los mensajes de apoyo. #trans SOY #SUPERTRAVA".

Lo que repudió completamente Mariana Genesio Peña fue el ataque de los sujetos odiantes hacia la comunidad trans, como así también sucede con los que piensan diferente, tal como lo manifestó en el momento de la entrevista que dio para LAM.

La reacción de Mariana Genesio Peña luego del ataque transfóbico

Cuando el sujeto odiante por fin se retiró y dejó de agredir verbalmente a Mariana Genesio Peña, la actriz pudo manifestar lo siguiente: "Es la primera vez que me pasa una cosa así. La verdad es que es la primera vez que me pasa y me parece hay que estar atentos a estas cosas. Así como hay causas que andan dando vueltas por la televisión a las cuales tenemos que apoyar, está buenísimo estar atentos a los mensajes de odio, sobre todo con las personas trans, con las personas que piensan distinto, con las personas que piensan distinto, con las personas que sufren la falta de derechos, la falta de igualdad".

El periodista le brindó su apoyo y expresó que le enojó la situación que vivieron, pero que no hay que dejar de visibilizarlo para que deje de quedar en la nada. Mariana Genesio Peña cerró diciendo: "La verdad, sinceramente, en mis tantos años de persona trans nunca lo viví. También hay que tomarlo como de quién viene, hay personas que están desequilibradas y andan dando vueltas por la calle y son agresivas, pero bueno, está bueno estar atentos".