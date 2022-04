Mariana Fabbiani vuelve a la televisión con un nuevo programa: los detalles

A casi un año de inactividad en la televisión, Mariana Fabbiani anunció que está por lanzar un nuevo ciclo próximamente y trascendieron algunas particularidades.

Luego de su paso por El Trece en los programas El diario de Mariana, Mamushka y Lo de Mariana, la conductora Mariana Fabbiani vuelve a la televisión después de casi un año sin actividad. Hay algunos pormenores que ajustar, pero está todo dado para que el nuevo ciclo comience dentro de poco tiempo.

Ya se había anticipado a principios de marzo y en las últimas horas se supo que su vuelta se dará dentro de dos meses con una propuesta que sorprenderá y va a ser un tanto diferente a las realizadas anteriormente. "Estoy cocinando algo, tengo ganas", deslizó en una entrevista con LAM por América TV.

No aparece por la pantalla chica desde el 9 de julio del año pasado y sobre su ausencia, precisó: "Estoy con un proyecto muy interesante, pero también estoy disfrutando mucho de este stop. Fueron muchos años sin parar así que estoy redescubriendo un montón un montón de cosas que había postergado, disfruto mucho a mis hijos. Estoy muy bien y tranquila".

Solo se divulgó que la fecha de lanzamiento será durante el mes de junio y en este sentido, Ángel De Brito expresó que sabe de qué se trata: "Está buenísimo. Empieza en dos meses. No es un programa de juegos, no va a salir en El Trece ni en América. Es un programa que le calza justo por algo particular".

En el cierre de la nota, Mariana manifestó que "de a poco estoy preparando algo que tengo muchas ganas pero que no puedo contar nada". Posteriormente, De Brito indicó: "Ya lo van a anunciar con un lanzamiento. Es un programa en donde va a viajar, pero no es de viajes".

Cuando Mariana Fabbiani rechazó una propuesta de El Trece

Habían pasado dos meses del fin de Lo de Mariana, cuando recibió la propuesta de ser parte del especial de Un sol para los chicos por los 30 años del ciclo. Desde el El Trece decidió levantar su último programa, se supo que la relación entre la conductora y las autoridades del canal estaban cargadas de tensión.

“Fabbiani fue convocada para ser parte del evento anual de Un sol para los chicos, ya que ha sido conductora o una de las conductoras de este programa pero, esta vez, prefirió decir que no”, contó Rodrigo Lussich. A lo que Adrián Pallares, sumó: “Por un lado, nos dicen que ella no tienen ningún vinculo con el canal, como diciendo que no tiene la obligación de ir y, por el otro lado, nos dicen que la convocó Unicef directamente y Mariana dijo que no”.

Finalmente, la conducción de Un sol para los chicos estuvo a cargo de Julián Weich, pero en su momento, la decisión sorprendió a todos.