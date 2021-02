Duro revés para Telefe: Christophe Krywonis estará en el nuevo programa de Mariana Fabbiani.

El pase del año que podría darle dolor de cabeza a Telefe y algunas alegrías a El Trece ya es oficial y causó sorpresa en todos: el icónico chef y jurado de "MasterChef" y "Bake Off" Christophe Krywonis dejó la señal líder para incorporarse al nuevo magazine conducido por Mariana Fabbiani en el canal de Grupo Clarín.

A partir de abril el chef francés y Fabbiani -que viene de cerrar el programa de entretenimentos "Mamushka" tras ocho meses de aire- serán la pareja conductora del nuevo magazine que prepara El Trece, que buscará recuperar los números que se llevó Florencia Peña con su exitoso "Flor de Equipo" (Telefe).

La primicia se supo gracias al portal PrimiciasYa, que también reveló que el programa de la productora Mandarina -cuyo mayor responsable es el esposo de Mariana Fabbiani, Mariano Chihade- comenzaría en abril por la pantalla de El Trece.

Krywonis saltó a la popularidad gracias a los realities de cocina "MasterChef", "MasterChef Kids", "Bake Off", "Pesadilla en la Cocina" y "Familias frente a frente", en los que hizo gala de toda su técnica y destreza en la evaluación de platos elaborados y desastres culinarios. El éxito de los programas y su carisma lo hicieron uno de los personajes más queridos de la televisión.

“Lo que pasó, para despejar dudas, es que no llegamos a un acuerdo. Y no hablo de la cuestión económica. Para nada. En cuanto al dinero habíamos llegado a un acuerdo. Pero hubo otras cosas que no vienen al caso mencionar que trabaron todo. Así fue", afirmó Christophe en torno a sus razones para bajarse de la entonces novedad de Telefe, "MasterChef Celebrity".

Filtran los sueldos de los participantes de MasterChef 2: cuánto cobran

Dentro de muy poco tiempo, MasterChef Celebrity 2 estará en la pantalla de Telefe. Tras el éxito alcanzado en la primera edición, que tuvo lugar en el segundo semestre del 2020 y que superó varias veces los 20 puntos de rating, miles de fanáticos de todo el país esperan con ansias la llegada de la segunda temporada, que contará con varios famosos de renombre. Semanas antes de que el nuevo ciclo comience, se filtraron los sueldos que cobrarán los participantes.

De acuerdo a lo que indicaron en el programa de Pablo Duggan por Radio 10, los salarios de cada participante de MasterChef 2 varían según la trascendencia que ha tenido cada protagonista y de las posibilidades de que generen empatía entre los televidentes. Sin embargo, lo que percibe cada uno, sin dudas, es muy elevado.

Según indicaron en dicho programa, Carmen Barbieri, Flavia Palmiero y Juanse son algunos de los personajes que pueden tener los sueldos más altos del famoso reality de cocina; mientras que en el segundo puesto ingresarían Georgina Barbarossa, Andrea Rincón, Cae (Carlos Alfredo Elías), María O'Donnell y Sol Pérez.

Hace unos días, Marina Calabró -hermana de la ex participante Ileana Calabró- dio a conocer los montos que los participantes perciben. Durante el programa Lanata Sin Filtro, por radio Mitre, indicó: "Me encontré con un plano muy amplio. A mí me dijeron: ‘No sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes $150.000. Con un nombre más interesante (famoso que cuente con más trayectoria o sea más reconocido), a partir de $170.000. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta $500.000”.