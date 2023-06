Mariana Fabbiani confirmó el mal de salud que nadie desea: "Terrible"

La conductora que prepara su vuelta a la televisión cruzó a quienes la "hatean" por su delgadez y explicó los motivos por los que su cuerpo es como es.

Mariana Fabbiani ya está dando que hablar en las redes luego de cruzar a quienes la critican por su cuerpo. A poco menos de un mes para su vuelta a la televisión, la conductora señaló que le "resulta terrible tener que estar aclarando esto" y reveló qué es lo que pasa con su salud.

Fabbiani está de nuevo en el centro de la escena por su llegada a América TV, de la mano de Marcelo Tinelli y esto genera que vuelvan a producirse insólitas críticas sobre su cuerpo. En particular, muchos usuarios de redes sociale critican a la presentadora por su delgadez y se preguntan si tiene algún problema de salud. Cansada de la situación, Mariana aclaró la situación y cuestionó a quienes la atacan.

El problema de Salud de Mariana Fabbiani

"Tengo gastritis. Me resulta terrible tener que estar aclarando esto. Soy flaca porque tengo gastritis. La verdad es que tengo cierta tendencia natural a bajar de peso. Cuando estoy nerviosa, adelgazo, es así. Hay gente que come por los nervios y yo, en cambio, consumo lo que como. Es cierto que hay épocas en las que si estoy nerviosa, la gastritis me molesta un poco más”, explicó Mariana en una entrevista de abril de 2021 al diario La Nación para salir a contestarle a sus "haters".

En dicha entrevista la figura que firmó contrato con América TV para volver con su ciclo DDM habló de sus idas y vueltas con su peso, y dejó un cortante mensaje a quienes opinan sobre su cuerpo: “Engordé tres kilos que me vinieron bárbaros y me pusieron en el peso que quiero estar. Pero voy y vengo con el peso. Quizás salís muy flaca en una foto y todo el mundo opina. Lo importante es estar sana, fuerte”.

“Soy mamá y trato de entrenar para tener más hambre y comer más. Ahora tengo más músculos. Me enoja cuando se pone el acento en ese tema, porque, gracias a Dios, no tengo un problema de salud, pero si lo tuviera sufriría un montón, me dolería”, cerró.

Mariana Fabbiani suma al desconocido hijo de un famoso periodista a su equipo

Fue el panelista "Pampito" del programa Soy tan Biutiful (Pop Radio) quien arrojó la primicia sobre la identidad del joven profesional de izquierda, un atractivo dado que su padre es uno de los comunicadores más representativos del macrismo y la derecha nacional. Antes de revelar el nombre, "Pampito" se fue al pasado para recordar que Mandarina Producciones (la productora de Mariano Chihade, la pareja de Fabbiani) le ofreció la "primera posibilidad televisiva a Diego Leuco (hijo de Alfredo Leuco), y sacaron un gran profesional".

Para ahora, según declaraciones del periodista, el camino al que apostarían sería similar. "El hijo de un periodista muy importante. No hizo nada de televisión. El pibe no es famoso, es politólogo, tiene una ideología más izquierdosa, más hippie. Es muy inteligente, está en la vereda opuesta ideológicamente al padre", indicó "Pampito".

Acto seguido, anunció que el joven en cuestión sería Octavio Majul, el hijo del periodista Luis Majul. Octavio, de 29 años, es politólogo recibido de doctor en Ciencias Políticas del CONICET e integraría la mesa de debate DDM según indicó "Pampito". El panel que se filtró y que acompañaría a Mariana Fabbiani lo completarían la abogada Elba Marcovecchio (la esposa de Jorge Lanata), el periodista Ceferino Reato, el periodista especializado en género Franco Torchia, Octavio Frigerio y Pepe Ochoa. Se estima que DDM debutará en América el próximo lunes 3 de julio a las 14.30 horas.