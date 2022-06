María Valenzuela fue operada de urgencia: "Esparcido por el cuerpo"

La actriz María Valenzuela, que llegó a pesar 35 kilos después de una mala praxis odontológica, tuvo que ser intervenida de urgencia.

María Valenzuela sufrió otro grave problema de salud, luego de la mala praxis odontológica que le impedía alimentarse de forma correcta (y por la cual llegó a pesar 35 kilos), y generó preocupación. "Podía haber pasado cualquier cosa", reveló el periodista Daniel Ambrosino.

"Operaron a María Valenzuela. Tenía muchos problemas con su peso, había declarado que había llegado a 35 kilos porque . Además, en unos estudios, le encontraron que tenía las prótesis mamarias encapsuladas. Cuando se las sacaron, una de las prótesis estaba rota y el líquido se había esparcido por el cuerpo. Era muy peligroso", reveló Ambrosino en un informe de América Noticias (América TV).

Además, el periodista dio a conocer un mensaje que le envió la mismísima Valenzuela sobre la gravedad de su cuadro: "Ella me dijo ' menos mal que me sacaron todo ahora y no más adelante porque podía haber pasado cualquier cosa. Me sacaron unos bultos y ahora se mandaron a analizar'".

Meses atrás, María Valenzuela había comentado que podía llegar a sufrir complicaciones de salud por este motivo. "Me tengo que operar las lolas, por eso también estoy haciendo mamografías, análisis de sangre, porque tengo bultos, está todo encapsulado, mal. Así que me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tenga. Porque ya no puedo ni hacerme masajes, ni ponerme boca abajo", le indicó a Carlos Monti a principios de abril.

El nuevo tratamiento odontológico de María Valenzuela para superar la mala praxis

En la misma entrevista, "Mariquita" comunicó que había arrancado un nuevo tratamiento odontológico en Ushuaia para mejorar la mala praxis sufrida: "Fueron sesiones de trabajo muy largas e intensas, que duraron de 4 a 6 horas, que fueron acompañadas de charlas y de lágrimas que luego se convertían en carcajadas. Fueron tantos momentos, como mi festejo al ver que la balanza marcó 42,300 kg".

Por otro lado, la actriz habló de su peor momento de salud y de cómo no recibió el apoyo de quiénes creía amigos, una vez que se hizo pública su situación: "Tengo más de 50 años de profesión. Colegas que yo esperaba un mensaje en Instagram o un llamado porque tienen mi teléfono… Nothing (nada) y hubo algunos que sí, pero de los que yo más pensaba, nadie. Compañeras de las últimas cosas que he hecho, nada. Con los dedos de la mano los puedo contar"