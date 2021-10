María Laura Santillán reapareció y reveló la discriminación que sufrió en El Trece

La conductora reapareció en televisión tras su salida de Telenoche y reveló cómo fueron sus últimos días dentro del Grupo Clarín. María Laura Santillán, sin filtros.

Pasaron varios meses de su salida de Telenoche. Sin embargo, este jueves decidió volver a la televisión para concederle una entrevista a Jonatan Viale en LN+ y contar toda la verdad sobre su salida: María Laura Santillán no se guardó nada y cargó contra quienes tomaron la determinación de cerrar su ciclo en un canal donde trabajó por más de 30 años.

“Es la primera vez que voy a la tele desde que terminó mi trabajo en El Trece después de 30 años. Tardé un poco y estaba muy triste... estuve muy triste y no acepté ninguna invitación. Extraño muchísimo”, comenzó diciendo María Laura Santillán. Pese a seguir trabajando en radio, la exconductora del noticiero central de El Trece siente nostalgia por los tiempos pasados.

Sin filtros, Santillán manifestó: “Estoy todos los días en la radio, eh. Extraño estar liderando un equipo, estar escuchando, a mi me gusta mucho el repartir el lugar, que todos se luzcan, que nos escuchemos. Por suerte todos mis compañeros no paran y me hicieron un aguante... hay amigos del alma y personas que me han hecho un aguante increíble y eso me tuvo entretenida pero claro que estoy triste... 30 años son más largos que un matrimonio”

Quién decidió echar a María Laura Santillán de El Trece

Sin dar nombres, María Laura Santillán fue consistente y manifestó cuál fue el factor que determinó su salida de El Trece. "Fue la decisión de una persona del canal, quería gente más joven", explicó la conductora, quien tiene 59 años y una amplia trayectoria dentro del mundo periodístico.

“Suele pasar que hay gente que cree que en la tele tiene que haber gente joven. Por lo general prendemos la televisión para ver gente que te dé familiaridad, que te dé las noticias, que tenga una historia. Alguien del canal decidió que estaba vieja. ‘Cumpliste un ciclo’, me decían. Además me lo dijeron a último momento”, sentenció María Laura Santillán.