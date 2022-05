María Eugenia Vidal decidió hablar de su enfermedad: "No se cura"

La exgobernadora de Buenos Aires aseguró que no tiene cura y que convive con esta enfermedad hace muchos años. María Eugenia Vidal y un crudo relato sobre la obesidad en diálogo con Gastón Pauls.

María Eugenia Vidal decidió hablar de una enfermedad con la que convive hace muchos años. La exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires abrió su corazón en diálogo con Gastón Pauls y aseguró que no tiene cura. "Es algo que tenés que enfrentar e ir administrándolo", sentenció.

La actual diputada por la Ciudad de Buenos Aires recordó su adolescia y rememoró episodios vividos en dicha etapa para hacer mención al problema que la aqueja: la obesidad. “La comida conmigo fue siempre un tema, yo sufrí obesidad desde adolescente. Falta de control, la ansiedad, la angustia te genera una conexión emocional con la comida. Y además, los estereotipos te generan mucha presión”, reconoció Vidal.

“Peleo contra la obesidad, no es una enfermedad que se cura, es algo que tenés que enfrentar e ir administrando”, reconoció María Eugenia, quien también narró las difíciles situaciones por las que debió pasar producto de su aspecto físico.

Vidal: "No había un chico que se fijara en mí"

No fue fácil para María Eugenia Vidal el convivir con un cuerpo no hegemónico. En Seres Libres, programa emitido por Crónica TV, la protagonista reveló: “El momento más oscuro es la adolescencia, cuando el estereotipo define todo. No había ropa para mí, no había un chico que se fijara en mí, no era la mejor compañera para salir a la noche, había muchas restricciones que mi cuerpo me ponía”.

María Eugenia Vidal quiere ser presidenta

La diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal ratificó que mantiene su intención de ser candidata a presidenta en las elecciones 2023. Además, volvió a manifestar su rechazo a un acercamiento de la coalición opositora a su par liberal Javier Milei.

"A mí me gustaría ser presidenta, pero no estoy desesperada. No tengo un proyecto político a dos años. Será si tiene que ser en el momento que tenga que ser", declaró en diálogo con Radio Rivadavia.

Cuando se le repreguntó sobre sus ambiciones para las elecciones ejecutivas del año que viene, la ex gobernadora bonaerense señaló que "en 2023, nuestro candidato a presidente es aquel que pueda ganarle al kirchnerismo". De esta manera, Vidal se suma al lote de dirigentes que aspiran a ser candidatos por el frente opositor.