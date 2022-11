Marcos explotó en Gran Hermano y Alfa lo invitó a pelear: "Hacete el boludo"

Se dio una tensa situación entre Marcos y Alfa en Gran Hermano. El video del momento en Telefe.

Marcos Ginocchio estalló en Gran Hermano por una actitud de Walter "Alfa". Mientras ambos se encontraban en la cocina con la presencia de Thiago, el joven salteño le hizo un reproche con la comida que el participante de 60 años no se tomó para nada bien.

"No te equivoques. Si yo no comí tres, vos tampoco”, le dijo Marcos a "Alfa" sobre la escasa comida. "Yo no comí tres, comí uno y medio, y me estoy comiendo el medio como corresponde", respondió su compañero, a lo que el salteño respondió de manera contundente: "Si, hacete el boludo".

Todo indicaba que las temperaturas estaban elevadas entre ambos participantes, pero todo se trataba de una broma entre ambos, ya que Thiago empezó a reírse, sabiendo como es la relación entre ellos. "Estás delante del líder, y al líder se lo respeta, y si no se lo respeta, yo lo hago respetar", gritó "Alfa", refiriéndose al oriundo de González Catán.

"¿Qué vas a hacer?", desafió Marcos. "Te voy a cagar a trompadas", contestó "Alfa", quien despertó la "furia" del salteño: "Bueno, arranquemos". La situación se dio en la emisión del miércoles 23 de noviembre por Telefe, donde ya se eligieron a los nominados de cara a la gala de eliminación.

Julieta saludó a su novio y Marcos reaccionó de la manera más esperada

Julieta Poggio, la participante de Gran Hermano, le mandó un cálido saludo a su novio Lucca Bardelli mientras sostenía una foto suya. Sin embargo, el foco no estuvo puesto ahí: las cámaras enfocaron la cara de Marcos Ginocchio, con quien hubo varios acercamientos, por lo que se generó un incómodo momento al aire en Telefe.

Santiago Del Moro tuvo una conversación con los integrantes de la casa de Gran Hermano, y allí le hizo un par de preguntas a Julieta. "¿Cómo se llama?", indagó con respecto a su novio. "Lucca, mi bebé", expresó conmovida mientras se observó inmediatamente la reacción de Marcos.

En ese momento, Del Moro quedó con una sonrisa en la cara por unos segundos en silencio, generándose un incómodo momento. "¿Me bancás un minuto?", soltó el conductor, quien se fue al corte. Cabe recordar que Marcos y Julieta protagonizaron varias situaciones en la casa a tal punto de que televidentes y sus propios compañeros los vincularon afectivamente.

Frente a esta situación, las redes sociales estallaron. "No puedo creer que hayan enfocado a Marcos. Realmente son diabólicos", expresó un usuario de Twitter, dejando entrever el morbo de la producción con el triángulo amoroso entre Marcos, Julieta y su novio Lucca.