Marcos de Bake Off reveló una insólita cláusula de Telefe: "No podíamos"

Marcos Perren sacó a la luz un dato oculto sobre Bake Off Argentina (Telefe).

Marcos reveló el mayor secreto de Bake Off Argentina: "No podíamos hablar"

Marcos reveló el mayor secreto de Bake Off Argentina: "No podíamos hablar"

Marcos Perren, exparticipante de Bake Off Argentina (Telefe), hizo una inesperada revelación sobre el exitoso programa de pastelería en el que participó en 2020.

Dos años después de su estrellato, Marcos se fue a vivir a Noruega con el objetivo de recorrer Europa. Sin embargo, sigue manteniendo un contacto constante con sus fanáticos argentinos. Es por esto que aprovechó sus redes para contar datos secretos sobre la producción del programa.

"¿Quieren un dato random? En el contrato de Bake Off, aclaraba que no podíamos hablar de lo que pase en el programa antes de que salga en vivo", publicó Marcos en su cuenta de Twitter, y más de 20 mil usuarios le dieron like y le respondieron sorprendidos.

"¿Lo random? La cláusula ESPECIFICABA que incluso estando fuera del Planeta Tierra o de la Vía Láctea no podías contar lo sucedido", agregó Marcos, generando una sorpresa aún mayor entre sus espectadores. Por último, hizo una promesa para corroborar sus dichos: "Prometo encontrar el contrato y mostrar esa parte".

Sin embargo, varios usuarios comentaron que muchas veces se filtró información de Bake Off. "Aparecían videítos por todos lados, se re sabía todo. Las cláusulas de Telefe con muy 'al pie de la letra'", ironizó un seguidor.

"En nuestro Bake Off no se spoileó absolutamente nada. La verdad que hasta a mí me sorprendió", le respondió Marcos. Un seguidor le recordó que el escándalo con Samanta sí había salido a la luz, a lo que el exparticipante explicó que esa fue la única cosa que trascendió debido a la enorme polémica que se generó en redes.

La nueva vida de Marcos de Bake Off en Noruega

Tras su salida de Bake Off Argentina, Marcos decidió probar suerte en Noruega y seguir su sueño de recorrer el mundo. Finalmente, se terminó instalando allí, en donde consiguió un trabajo en un bar. Desde entones, les cuenta todo sobre su aventura a sus seguidores de Twitter, especialmente aquellas cosas que más llamativas la resultan.

"Datos EXTRAORDINARIOS de Noruega: si vomitas en un bar, vas a tener que pagar 1000 coronas (100 euros) y esa plata va a la persona que limpie el vómito. No fue la limpieza mas digna, pero me tengo campera nueva. Buenos días", publicó el joven.

"Encima es tipo: si encontrás al flaco vomitando, 1000 coronas, si limpiás el vómito pero no lo ves al flaco, 500 coronas. Y PAGAN LOS AMIGOS (digamos que si el flaco está caldeando no va a estar rescatado como para pagar) y toda la mesa tiene que irse (sin los tragos)", cerró Marcos.