Marcos confrontó a Camila y dijo lo que nadie esperaba en Gran Hermano

Marcos y Camila tuvieron una reflexiva charla donde se dijeron todo lo que piensan el uno del otro en Gran Hermano. El participante salteño lanzó inesperados comentarios sobre su compañera.

A medida que pasan las semanas de aislamiento, los participantes de Gran Hermano (Telefe) tejen nuevas alianzas y se funden en peleas: en el caso de Marcos Ginocchio y Camila Lattanzio, los jugadores tuvieron una confrontación donde se dijeron todo lo que piensan el uno del otro, y el salteño marcó una diferencia con una atronadora revelación sobre la "hermanita" más nueva de la casa.

Enfrentados en los sillones del patio de la casa, Marcos y Camila tuvieron una reflexiva charla sobre su percepción del otro y la participante que entró hace pocas semanas fue la primera en declarar: "Sos una persona difícil de descifrar, siento que eso es algo tuyo. Es admirable. Siento que no es un defecto el no poder abrirse, porque a cada uno le lleva su tiempo. No conozco un defecto tuyo todavía, sos una caja de sorpresas".

"Bueno, gracias", respondió el salteño disponiéndose a abandonar el lugar pero siendo abruptamente detenido por Camila, quien le exigió que le diga qué piensa de ella. Tras segundos de titubeo, el participante querido en las redes sociales compartió su fulminante opinión: "Cuando entraste pensé que eras muy distinta, que ibas a ser quilombera en el mal sentido. Pensé que ibas a decir 'yo quiero ganar y llamar la atención'. No te veía a vos. Pero a medida que te fui conociendo y me fui acercando a vos, te vi. El primer día no sonreías, te vi muy trabada por las limitaciones de lo que la producción te dijo que no podías decir. No te querías soltar".

"Después, cuando entraste al cuarto y te sentaste al lado mío cambió mi mirada. Dije 'que transparente que es, no se guardó nada y muestra todo'", cerró, ante su compañera. En las últimas semanas, Camila fue vista cerca de Marcos y "Alfa", y entre quienes opinan en las redes sociales yace la sospecha de que este acercamiento pueda deberse a pura estrategia de juego.

Ariel expuso a Alfa frente a todos sus compañeros de Gran Hermano: "Controlador obsesivo"

Ariel expuso a Walter "Alfa" frente a los demás participantes de Gran Hermano y generó un momento de gran tensión. La enemistad entre ambos participantes llegó a tal punto que el concursante parrillero no toleró más y le dijo cuáles eran sus peores defectos en la cara.

Todo sucedió luego de que la producción de Gran Hermano les propusiera un juego de imitaciones a los participantes. La dinámica consistía en sacar un papel al azar con el nombre de un compañero e imitarlo frente a todos para que los demás adivinen. Casualmente, a Ariel le tocó copiar a Walter "Alfa" y se generó gran tensión.

Luego de imitar "a la perfección" a Alfa según sus compañeros, Ariel tuvo que decir un defecto y una virtud del concursante de 60 años por pedido de Santiago del Moro. Entonces, apuntó sin tapujos: "Defectos, bueno, es controlador y obsesivo. Pero bueno, no son grandes defectos”.

Sin embargo, luego dijo cuáles eran las virtudes que destacaba de Alfa e incluso logró hacerlo reír. "Tiene un corazón de la puta madre, es leal a su juego y a sus pensamientos”, sentenció Ariel.