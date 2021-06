Marcelo Tinelli y un sorpresivo anuncio en ShowMatch: "Esta semana salimos"

Marcelo Tinelli y un comunicado inesperado en el aire de El Trece. ShowMatch y una rotunda decisión por parte de su conductor y productor ejecutivo.

En el aire de El Trece, Marcelo Tinelli sorprendió a sus televidentes y a todo ShowMatch anunciando un cambio inesperado en la grilla semanal. Debido al partido que la Selección Argentina deberá jugar ante Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas, el "Cabezón" tomó la determinación de no salir al aire este jueves para no ver afectado su rating. Claro, la mayoría de los argentinos estará sintonizando el encuentro de fútbol, que comienza a la misma hora que el programa de LaFlia (21 horas).

Tomando la palabra y dedicándole unos segundos a hacer pública esta decisión, Marcelo Tinelli aseguró: "Les cuento que esta semana salimos al aire hoy lunes, el martes y el miércoles con La Academia, y el viernes volvemos con el especial de humor. El jueves no estamos porque juega la Selección Argentina”. Así las cosas, y como ocurrió con MasterChef Celebrity, Tinelli vuelve a modificar sus horarios en pos de no ser perjudicado aún más por la competencia directa.

Fue jugador de Boca y hoy es empleado de Tinelli: "Buscaba una obra social"

La vida de un futbolista es realmente sacrificada. Más allá de hacer lo que les gusta, no todos tienen la suerte de llegar a Primera División y poder vivir en base a un sueldo otorgado por la actividad deportiva. El "Chino" Báez es un ejemplo de ello: pasó de ser gloria del Ascenso, de jugar en Boca y no poder debutar en Primera División por problemas burocráticos a hoy en día estar dentro del staff de empleados de Marcelo Tinelli: es asistente de cámaras en ShowMatch.

“La tele es un mundo diferente a todo; el estar todo el tiempo entre famosos, con las cámaras, tratando de ser útil. Yo soy el que acompaña la cámara portátil, que va todo el tiempo al hombro, cuando a Marcelo se le ocurre salir del estudio o hacer alguna locura. Tenés que correr gente y ayudar con los cables”, aseguró Báez, en diálogo con Infobae.

¿Cómo llegó a trabajar con Tinelli luego de pasar por el fútbol? Todo se remonta a las épocas en donde el "Cabezón" y el "Chino" se encontraban buscando suerte en San Telmo: “En el el 99 fui a laburar al puerto, como estibador. Y me llamó el entonces gerente de Ideas del Sur, diciéndome que en la productora de Marcelo tenían que filmar en el complejo de edificios del 'Docke', si podía dar una mano. Pero al rato me llamó el productor, avisándome que no hacía falta, que había contratado a dos muchachos para que lo acompañaran. ¿Qué pasó? Le robaron todo y me llamó desesperado. Entonces fui, como conozco a todos recuperé lo que se habían robado y terminé trabajando en la producción: era para la serie Okupas".

"Después seguí vinculado cuando hicieron Tumberos. Un día apareció Marcelo y me saludó. Le dije que estaba con preocupación, porque en unos días terminaban de filmar y me quedaba sin laburo. ‘Vos te quedás trabajando conmigo’, me dijo. Y no paré”, aseguró Báez, quien tuvo que hacer el esfuerzo y el sacrificio de dejar el fútbol para buscar tranquilidad económica: "Buscaba estabilidad para mi familia, una obra social”.