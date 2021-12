Marcelo Tinelli y un palazo contra Suar en el final de ShowMatch: "No era para tanto"

Marcelo Tinelli y un mensaje dirigido a Adrián Suar en el final de ShowMatch. ¿Qué dijo el conductor?

Marcelo Tinelli y Adrián Suar mantienen una larga y estrecha relación de amistad que va más allá del ambiente estrictamente laboral. Es por este motivo que, en el final de ShowMatch, el "Cabezón" alertó que el "Chueco" no estuvo presente y eso generó un momento tenso y risueño a la misma vez.

“¿Dónde está?”, preguntó Marcelo Tinelli, con Pablo Codevila presente y evidenciando la ausencia de Suar en vivo. Acto seguido, el conductor de ShowMatch agregó: "Ya me dejó un mensaje, me dijo que se está yendo del país, no era para tanto, un saludo para ‘el chueco’, lo quiero mucho, seguro nos está viendo desde algún avión”.

Meses atrás, en mayo y cuando se dio el primer programa de esta edición que culminó hace pocas horas, Tinelli tuvo otro cruce con Suar en el que reclamó no haber sido el conductor del Cantando 2020: "¡Qué pena que no me llamaron para Cantando por un sueño! Yo estaba en mi casa, y Laurita Fernández y Ángel De Brito estaban acá”.

“Volvimos. Nos reímos y no sabíamos si llorar. ¡Teníamos muchas hagas de empezar! ¿A quién se le ocurrió este nuevo horario? ¿A usted, Adrián Suar? Todos me preguntaron esta semana por qué decidí ir este año a las 21 y la verdad es que fue una decisión de las autoridades, si nos va como el ‘toor’, la culpa es de ellos”, aseguró, desafiante, Tinelli en aquella inauguración. Lo cierto es que le rating no acompañó y ShowMatch fue cambiando de horarios hasta llegar su anunciado final.

Tras el final de Showmatch, El Trece rearma su grilla para pelear con MasterChef

El viernes 10 de diciembre se realizó la gran final de La Academia de Showmatch que terminó con el triunfo de Noelia Marzol sobre Agustín "Cachete" Sierra y El Trece ya decidió qué programa reemplazará al ciclo conducido por Marcelo Tinelli en su horario. El canal de señal abierta del Grupo Clarín empieza a despedir un año bastante complicado en el rating, donde perdió en casi todas las franjas con Telefe, su competidor directo.

El 2021 no fue un buen año en materia de rating para El Trece, que pese a una gran cantidad de cambios en su grilla nunca logró asentar a sus programas y perdió en prácticamente todas las franjas horarias. Ni siquiera con el regreso del humor y la competencia musical en Showmatch lograron dar vuelta los niveles de audiencia frente al éxito que alcanzó Telefe con MasterChef Celebrity y las ficciones turcas, como Doctor Milagro y Fuerza de mujer. Sin embargo, el viernes fue la última emisión del programa conducido por Marcelo Tinelli y en El Trece ya definieron quién lo reemplazará.

Según reveló el portal DiarioShow, el espacio que dejó Showmatch será ocupado nada menos que por La 1-5/18. La ficción de Polka viene alcanzando buenas mediciones, por lo que en El Trece tomaron nota y decidieron moverlo al horario que ocupaba Marcelo Tinelli. El objetivo es, en parte, competir menos tiempo con MasterChef Celebrity, que cada vez que se emite es el programa más visto de la televisión argentina. De esta forma, la novela producida por Adrián Suar dejará su horario inicial y pasará a emitirse de lunes a viernes a las 23.