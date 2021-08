Marcelo Tinelli y el incómodo momento que vivió con un músico en vivo: "Todo un quilombo"

El conductor de ShowMatch vivió un momento incomodísimo que salió a la luz 30 años después. Emmanuel Horvilleur y una anécdota desopilante con Marcelo Tinelli en Ritmo de la noche.

Marcelo Tinelli es uno de los conductores históricos de la televisión argentina. Desde hace más de 30 años que está en el prime time y se mantiene con diferentes formatos que atrapan a gran parte de las diferentes generaciones. Entre ellos, Ritmo de la noche fue un ciclo exitoso al cual asistían artistas del momento para tocar en vivo frente a cientos de fanáticos. Y allí fue donde "El Cabezón" también vivió uno de los momentos más incómodos de su carrera. ¿Qué fue lo que pasó?

Emmanuel Horvilleur, famoso cantante argentino, en la época de los '90 asistió a Ritmo de la noche con su banda, Illya Kuryaki and the Valderramas. El tema furor por ese entonces era Es tuya, Juan. Sin embargo, el grupo musical no lo tenía entre sus preferencias y se resistió a interpretarla en vivo. "Tengo una buena anécdota con no querer tocar ‘Es tuya Juan’, pero no la voy a revelar hoy”, comenzó diciendo el protagonista, en diálogo con Los Mammones.

Acto seguido, Horvilleur terminó contando lo que pasó con Marcelo Tinelli y este famoso tema: "El programa de Tinelli de esa época… ¿cómo se llamaba? Ritmo de la noche. Nosotros no queríamos tocar esa canción. ¡No la queríamos tocar! Y mi manager quería porque Tinelli quería que toquemos esa y nosotros no queríamos. Dijimos que no la queríamos tocar. Y, el baterista en un momento va de la batería al bajo. El guitarrista dejó la guitarra en el suelo. Empezamos a hacer todo un quilombo, que Tinelli nos odió”.

Lo cierto es que Emmanuel Horvilleur y su banda hicieron pasar un incómodo momento a Tinelli, quien por su parte contaba con cientos de fanáticos en la tribuna esperando por una canción que la banda se negaba a tocar. Con el paso de los años, y tras esta confesión, la particular situación salió a la luz.

El crudo relato de L-Gante que emocionó a Tinelli en ShowMatch

L-Gante fue el invitado estrella de Marcelo Tinelli en su programa de ShowMatch. El famoso cantante de cumbia no sólo entonó algunas de sus exitosas canciones sino que también hizo algunas revelaciones de la cruda infancia que tuvo y el calvario personal que vivió. Al escucharlo atentamente, el conductor se emocionó y quedó completamente impactado.

Mientras de fondo se escuchaba uno de los temas que lanzó hace poco, Elian Ángel Valenzuela​ indicó cómo fue que se dio su llegada al ciclo de El Trece y cuál fue el diálogo que mantuvo con Tinelli en la previa: "Mucho gusto, acá estamos, veníamos chamuyando un par de fechas y acá estamos. 'Lo prometido es deuda', dijo Marcelo".

Luego, el artista indicó que le propuso al conductor que asistiera a su barrio de General Rodríguez para presenciar el recibimiento de sus fans tras la gira internacional que realizó: "Le había dicho a Marcelo: 'Mirá que voy a volver al barrio y va a estar explotado. Tenés que venir'. No pudo venir, pero la presenciaste virtualmente". Por su parte, el presentador reaccionó: "Tremendo la cantidad de gente...".